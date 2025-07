Poux : quels sont les traitements efficaces ?

L'ESSENTIEL D’après une nouvelle étude, seuls 5 étaient efficaces à 100 % à la fois contre les poux et les lentes sur les 27 produits étudiés par les chercheurs.

Il s’agit des produits suivants : Déparaz-Pro, Duo LP Pro, Paranix extra-fort, Pouxit Flash, Viatris Duo.

Ces produits ne représentent que 27 % des ventes alors que les 14 qui ne sont que peu ou pas efficaces contre poux et lentes occupent 55 % du marché.

Chaque année, jusqu’à 20 % des enfants scolarisés ont des poux, selon l’Assurance maladie. S’en débarrasser peut prendre plusieurs semaines voire des mois, si vous ne trouvez pas le bon produit. Et ce n’est pas toujours évident ! Selon une nouvelle étude, publiée dans la revue Cureus Journal of Medical Science, peu de produits sont réellement efficaces contre les poux et les lentes.

Peu de traitements efficaces contre les poux et les lentes

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont testé 27 traitements anti-poux disponibles en vente libre dans les pharmacies françaises en 2024. En laboratoire, ils ont utilisé la sous-espèce de poux Pediculus humanus humanus. Le but était de mesurer l’efficacité à la fois contre les poux vivants (activité pédiculicide) et les lentes (activité ovicide). Les scientifiques ont scrupuleusement respecté les consignes d’application précisées dans les notices, comme la quantité ou la durée de pose. Ainsi, sur les 27 produits étudiés, seuls 5 étaient efficaces à 100 % à la fois contre les poux et les lentes.

Les principes actifs de ces cinq produits étaient des agents cristallisants, des huiles végétales ou minérales et des silicones. Dans un article, le Quotidien du Pharmarcien a listé les cinq traitements :

Déparaz-Pro (agent cristallisant)

Duo LP Pro, Paranix extra-fort (huiles végétales ou minérales)

Pouxit Flash, Viatris Duo (silicones)

Ceux-ci ne représentent pourtant, selon l’étude, que 27 % des ventes.

Les produits antipoux peu ou pas efficaces représentent 55 % des ventes

Pour les autres produits, les chercheurs ont établi le classement suivant :

4 produits efficaces à 100% contre les poux mais inefficaces contre les lentes, qui représentent 13 % des ventes

4 produits efficaces à 100% contre les lentes mais inefficaces contre les poux, qui occupent 5 % du marché

14 produits peu ou pas efficaces contre poux et lentes, qui représentent 55 % des ventes

"Le marché français des produits contre les poux est principalement occupé par des traitements peu efficaces, indiquent les auteurs. Les autorités sanitaires devraient exiger des évaluations d’efficacité approfondies avant l’enregistrement et procéder à des examens périodiques pour garantir l’efficacité de ces traitements vendus en pharmacie."

Les chercheurs dénoncent le décalage entre le marketing des emballages - qui promettent souvent une efficacité rapide, en quelques minutes parfois - et les résultats qu’ils ont observés. Par exemple, aucun produit n’a permis d’éradiquer les poux et les lentes en une application et sans peigne alors que beaucoup s'en portaient garants.