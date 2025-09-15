Conduites à risque des adolescents : comment les parents peuvent agir

L'ESSENTIEL Les adolescents perçoivent les avertissements de leurs parents en fonction de la cohérence entre leurs paroles et leurs valeurs.

Même lorsque cette cohérence réduit la défiance, elle n’arrête pas forcément les comportements à risque.

La seule méthode réellement efficace pour les faire réfléchir et changer est l’empathie, en comprenant leurs sentiments et motivations.

L’immense majorité des parents est unanime, l’adolescence est une période compliquée. Située entre l’enfance et l’âge adulte, c’est généralement le moment de repousser - voire transgresser - les limites et, parfois, de se mettre en danger. Face à ces conduites à risque, les parents ont souvent du mal à trouver la bonne réaction, celle qui suscitera l’adhésion de l’adolescent.

Être en accord avec les valeurs défendues

Dans une nouvelle étude, publiée dans le Journal of Youth and Adolescence, des chercheurs ont travaillé sur la façon dont les adolescents reçoivent les avertissements de leurs parents. Ils ont ainsi découvert que cela dépendait moins du message lui-même que de la façon dont ils perçoivent la cohérence entre le comportement et les valeurs défendues par leurs aînés.

Pour cela, les scientifiques ont interrogé 105 adolescents israéliens, âgés en moyenne de 15 ans et ayant eu au moins un comportement à risque le mois précédent. Cela pouvait inclure différentes situations : mentir, sécher l’école, boire, ne pas respecter l’heure à laquelle il devait rentrer le soir.

Les auteurs ont isolé un comportement pour chaque adolescent, le plus grave du mois précédent. Ils devaient ensuite répondre à différents critères sur cet évènement :

décrire et évaluer la réaction de leurs parents

expliquer comment ils ont ressenti ces réactions et leur impact sur leur conduite

estimer la cohérence du comportement des parents au quotidien avec les valeurs qu’ils défendent

Résultats : quand les adolescents voient que leurs parents ne vivent pas en cohérence avec leurs valeurs, les avertissements en cas de conduite à risque sont ressentis comme frustrants ou contrôlants. En revanche, quand les parents sont en accord avec leurs valeurs, ils sont perçus comme bienveillants et protecteurs. De plus, dans ces familles, les auteurs notent que les adolescents se sentent plus soutenus et ont des rapports moins conflictuels, même en cas de sanction.

“Les parents doivent vraiment passer à l'action et agir en fonction de leurs valeurs s'ils veulent que leurs adolescents se comportent de manière responsable”, explique Judith G. Smetana, l’une des auteures.

Se montrer compréhensif pour être entendu

Si la cohérence des valeurs réduit la défiance, cela n’arrête pas nécessairement les comportements à risque. “Nous pensions que, puisque les avertissements des parents concernaient des comportements problématiques potentiellement dangereux, les enfants qui considèrent leurs parents comme de bons modèles de comportements ne les percevraient pas comme insensibles à leurs besoins”, souligne Avi Assor, co-auteur principal de l’étude. En réalité, l’adhésion n’est pas immédiate. Les enfants continuent de percevoir les leçons et les sanctions de leurs parents “comme frustrant[e]s et insensibles à leurs besoins psychologiques fondamentaux”.

Mais alors, quelle est la méthode qui fonctionne ? Il faut compléter cela par de l’empathie, répondent les auteurs. D'après leurs observations, c’est la seule réaction parentale qui met fin au comportement problématique. Elle consiste à se montrer compréhensif vis-à-vis des sentiments et des motivations de l’adolescent, qui est alors plus à même d’entendre les arguments, d’y réfléchir et de les appliquer. Lors du prochain conflit avec votre adolescent, restez calme et discutez pour le convaincre.