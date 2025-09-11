Chikungunya : des cas de plus en plus nombreux en France

L'ESSENTIEL Près de 400 cas de chikungunya ont été recensés en France depuis le 1er mai.

Il s’agit de cas autochtones : c’est-à-dire que les personnes ont été infectées en France.

Le nombre de foyers de transmission augmente dans l'Hexagone.

Le chikungunya touche de plus en plus de Français. Le 10 septembre, Santé Publique France a publié son bulletin de surveillance des cas recensés dans le pays depuis le 1er mai. 38 épisodes de chikungunya ont été comptabilisés, avec 382 cas autochtones au total. Le terme désigne les contaminations non-liées à un voyage à l’étranger, dans un pays où la maladie est présente.

Chikungunya : une maladie liée au moustique tigre

"Ils se situent dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Île de-France, déjà affectées les années précédentes, et pour la première fois cette année en Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté", précise Santé Publique France.

La maladie est transmise par Aedes albopictus, le moustique tigre : on le reconnaît à ses rayures noires et blanches. En piquant une personne infectée, il développe lui-même la maladie, puis la transmet en piquant une personne non-infectée.

Présent en France depuis 2004, dans la région de Menton, l’insecte s’est aujourd’hui répandu sur le territoire. D’après le ministère de la Santé, la présence du moustique tigre était confirmée dans 78 départements sur 96, au 1er septembre 2024.

Vers une augmentation des cas de chikungunya en France ?

"Le nombre croissant de foyers de transmission confirme le risque accru de transmission autochtone de ces virus en France hexagonale, rappelle Santé Publique France. Avec la persistance de foyers actifs, notamment dans des zones touristiques du sud de la France, et le retour des vacances d’été, le risque de foyers secondaires dans d’autres régions en France est augmenté." Les investigations menées après les différents signalements ont permis de comprendre la propagation de l’infection. Ainsi, des cas recensés à Grasse ou Saint-Vallier-de-Thiey et Porto Vecchio fin août ont pu être rattachés au foyer d’Antibes, ville où ils ont été infectés.

Quels sont les signes d’une infection par le chikungunya ?

Les personnes touchées peuvent ressentir différents signes, dont la fièvre, des douleurs articulaires, des maux de tête, de la fatigue et des éruptions cutanées. Les traitements agissent seulement sur ces symptômes, car il n’existe pas de médicament spécifique pour le chikungunya. Rarement mortelle, la maladie peut toutefois entraîner des douleurs persistantes.

Chaque infection doit être signalée aux autorités sanitaires. Comme le rappelle Santé Publique France, cela permet de détecter rapidement les foyers et de mettre en place des mesures de prévention et de contrôle. "La protection repose avant tout sur la prévention des piqûres de moustiques : utiliser des répulsifs, porter des vêtements couvrants, mais aussi installer des moustiquaires, développe l’Institut Pasteur. Un point important est celui d’éliminer les eaux stagnantes comme les bacs à eau, les vases autour de son domicile qui constitue des gîtes larvaires propices à la prolifération rapide de moustiques."