Plus il y a de troubles mentaux, plus le risque de démence est élevé

L'ESSENTIEL Les risques de développer une démence sont fortement liés au nombre de troubles de santé mentale coexistants.

Comparé aux patients n'ayant qu'un seul trouble psychique, le risque était deux fois plus élevé pour ceux qui en avait deux.

Il était 11 fois plus élevé pour quatre troubles ou plus.

Cela a été maintes fois démontré par le biais de recherches et d’étude clinique : souffrir d’un trouble psychique comme la dépression ou la bipolarité accroît le risque de développer une démence en vieillissant. Des nouveaux travaux, publiés dans BMJ Mental Health, révèlent que les risques sont encore plus importants lorsque le patient est touché par plusieurs maladies psychiques.

Démence : jusqu'à 90 % plus de risque si vous souffrez d’un trouble de l’humeur et d’anxiété

Afin de mieux comprendre les connexions entre les pathologies physiques et la démence, les chercheurs ont accédé à la base de données du service de psychiatrie de l'hôpital Bicêtre de Paris. Ils ont étudié des dossiers de 3.688 patients âgés d'au moins 45 ans. Ils avaient été diagnostiqués avec un ou plusieurs troubles psychiatriques – comme la dépression, l’anxiété, la psychose, la toxicomanie, le trouble de la personnalité et trouble bipolaire – entre août 2009 et octobre 2023. Certains présentaient également des démences ou des déficiences cognitives. L’âge moyen des volontaires était de 67 ans (70 ans pour le groupe atteint de démence et 66 ans du groupe sans démence).

Sept patients sur 10 avaient un trouble psychique. 21,5 % des participants en avaient deux, 6 % en avaient 3 et 2 % en avaient quatre ou plus.

L’analyse a ensuite révélé que les risques de démence augmentaient “en tandem” avec le nombre de troubles psychiques diagnostiqués. Ainsi, comparativement aux personnes atteintes d’une seule maladie psychiatrique, celles qui en avaient deux étaient deux fois plus susceptibles d’être diagnostiqués avec une démence. Le risque était quatre fois plus élevé chez les malades souffrant de 3 pathologies mentales. De leur côté, les patients qui en avaient quatre ou plus, étaient 11 fois plus susceptibles de présenter une démence.

Autre constat : la combinaison de troubles concomitants de l’humeur et d’anxiété était liée à des risques de démence allant jusqu’à 90 %.

Démence et troubles psychiques : mieux prendre en charge les personnes à risque

Après avoir mis en lumière l'association entre le nombre de maladies psychiques concomitantes et la démence, les chercheurs avancent que les troubles mentaux pourraient être des signes avant-coureurs du déclin cognitif, "car une analyse plus approfondie testant les effets potentiels sur la probabilité d’autres maladies – dans ce cas l’insuffisance rénale – n’a pas réussi à montrer de lien", précisent-ils.

Ces résultats pourraient aider à mieux prendre en charge et identifier les personnes à risque de démence. "Les progrès récents dans le diagnostic de la démence, tels que le développement de biomarqueurs dans le sang et le liquide céphalo-rachidien, ainsi que l’utilisation de la tomographie par émission de positons, encouragent une détection plus précoce et plus précise de la démence", soulignent les scientifiques dans un communiqué.

"L’intégration de ces outils dans la pratique clinique des personnes à haut risque, en particulier celles présentant des comorbidités psychiatriques spécifiques identifiées dans cette étude, pourrait améliorer considérablement leur gestion des soins, compte tenu des progrès récents dans le traitement de la démence."