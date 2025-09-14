Modifier son petit-déjeuner pour lutter contre le diabète de type 2

L'ESSENTIEL Une étude a révélé qu'un petit-déjeuner faible en glucides mais riche en protéine et en matières grasses pouvait permettre aux patients souffrant de diabète de type 2 de mieux maîtriser leur glycémie quotidienne.

Ce petit-déjeuner n'a pas entraîné de changement sur le poids et le tour de taille des participants.

Les chercheurs ont également remarqué que l'adoption de ce petit-déjeuner permettait de consommer moins de calories et de glucides durant le reste de la journée.

Le petit-déjeuner serait le repas le plus important de la journée, et encore plus pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Une étude publiée dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition a mis en lumière que la réduction de l'apport en glucides au petit-déjeuner pourrait être bénéfique pour les patients souffrant de diabète de type 2 car cela permettrait un meilleur contrôle de la glycémie durant la journée.

Faible en glucides, riche en protéines et en matières grasses : le petit-déjeuner pour le diabète de type 2

Les chercheurs explique que ce premier repas doit être faible en glucides mais riche en protéines et en matières grasses comme, par exemple, des œufs ou du fromage. "Nous ne parlons pas d'une refonte complète de l'alimentation, indique la Dre Barbara Oliveira, dans un communiqué. L'une des nombreuses complications pour les personnes atteintes de diabète de type 2 est l'augmentation rapide ou importante de la glycémie après un repas. Nos recherches indiquent qu'un repas pauvre en glucides le matin semble aider à contrôler la glycémie tout au long de la journée. Nous avons [aussi] observé qu’un premier repas de la journée faible en glucides et riche en protéines et en matières grasses pouvait limiter les fluctuations hyperglycémiques."

Pour leur étude, les spécialistes ont recruté 121 participants répartis en deux groupes. Pendant 12 semaines, le premier groupe a consommé des petits-déjeuners à faible teneur en glucides (précisément 8 grammes (g) de glucides, 25 g de protéines et 37 g de matières grasses), tandis que le second a eu de faibles quantités de matières grasses mais plus de glucides (56 g de glucides, 20 g de protéines et 15 g de matières grasses). Pour les deux groupes, les petits-déjeuners apportaient 450 calories.

Diabète de type 2 : un meilleur contrôle grâce à un petit-déjeuner faible en glucides

Les chercheurs ont mesuré la glycémie des volontaires avec un appareil de surveillance continue de la glycémie ainsi que des tests sanguins. Leur poids et leur tour de taille ont également été notés au début et à la fin des travaux.

Il s'est avéré que la glycémie des personnes du premier groupe a été réduite, tout comme la fluctuation de leur glycémie ainsi que de leur taux de glucose durant la journée. Certains participants ont même réussi à réduire leur traitement. Les scientifiques ont donc conclu qu'un petit-déjeuner à faible teneur en glucides permet de stabiliser la glycémie pour le reste de la journée. Cependant, il n'a pas été observé de changement ni sur le poids ni sur le tour de taille.

Par ailleurs, les auteurs de l'étude ont également noté que les participants du premier groupe consommaient moins de calories et de glucides lors du déjeuner et pendant le reste de la journée. Ils concluent donc qu’un petit-déjeuner riche en matières grasses et en protéines et faible en glucides, peut modifier les habitudes alimentaires quotidiennes.