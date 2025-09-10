Allergies d’automne : les symptômes sont similaires à ceux du printemps et de l'été

L'ESSENTIEL L'ambroisie est le principal déclencheur d'allergies en automne.

Les moisissures peuvent également provoquer des symptômes graves.

Pour atténuer la gravité des symptômes, il est conseillé de prendre un traitement deux semaines avant leur apparition habituelle.

"Certaines personnes souffrent d'allergies saisonnières une grande partie de l'année, avec peut-être une pause en hiver si elles vivent dans un climat froid", a expliqué l'allergologue James Tracy, président de l'American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI). Chez d’autres, les symptômes, comme des crises d’éternuements, d’asthme, le nez qui coule, les yeux rouges et larmoyants, peuvent aussi se manifester en automne. "Mais que leurs symptômes soient limités à une saison ou s'étendent sur plusieurs saisons, le plus important pour les atténuer est d'identifier, de gérer et de traiter leurs allergies", a-t-il ajouté.

Allergies d’automne : l’ambroisie en cause

En automne, le principal déclencheur d'allergies est l’ambroisie, selon le spécialiste. Cette plante invasive de la famille des Astéracées, originaire d'Amérique du Nord, pousse principalement dans les terrains vagues, les bords de route, les chantiers, et les champs agricoles. Elle produit "d'énormes quantités de pollen particulièrement allergène. Chaque plant d’ambroisie peut contenir en période de pollinisation plusieurs dizaines à centaines de millions de grains de pollen", indique l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle commence généralement à libérer du pollen avec les nuits fraîches et les journées chaudes d'août, et peut persister jusqu'en septembre et octobre. Cette floraison de l’ambroisie entraîne une recrudescence des symptômes allergiques chez des milliers de personnes. La majorité des personnes allergiques aux plantes printanières le sont également à l'ambroisie.

Cependant, les allergies liées aux moisissures peuvent être aussi particulièrement graves en automne. "Les moisissures peuvent se développer partout où il y a de l'eau : au sous-sol, dans la salle de bain, dans un meuble qui fuit sous l'évier ou dans un tas de feuilles mortes dans le jardin."

Comment mieux gérer les allergies automnales ?

Dans un premier temps James Tracy conseille d’anticiper et prendre un traitement deux semaines avant l'apparition habituelle des symptômes. "Si vous avez déjà souffert d'allergies automnales, vous savez approximativement à quel moment les éternuements et la congestion se manifesteront. (…) Poursuivez le traitement pendant deux semaines après les premières gelées, car les symptômes nasaux et oculaires liés aux allergies à l'ambroisie peuvent persister après la disparition du pollen."

Selon l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, il convient aussi d’éviter de faire sécher le linge à l’extérieur et il est recommandé de porter des lunettes et un masque de protection lors de promenades ou de travaux de jardinage, dans tous les cas de limiter une surexposition au pollen pendant les activités extérieures.

Pour faire face aux allergies liées aux moisissures, il est nécessaire de nettoyer l'eau stagnante dès son apparition. On recommande de frotter les surfaces avec de l'eau et du détergent, puis de les sécher complètement. "Nettoyer régulièrement les gouttières et maintenir l'humidité de la maison en dessous de 60 % peuvent également aider", précise l’allergologue américain.