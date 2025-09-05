Vivre jusqu'à 150 ans : le rêve du Poutine et Xi Jinping peut-il se réaliser ?

L'ESSENTIEL Les dirigeants Russe et Chinois ont partagé sur une prolongation de l'espérance de vie des humains.

La possibilité d'atteindre l'âge de 150 ans a été évoquée.

La record de longévité humaine appartient toujours à la Française Jeanne Calment morte à 122 ans.

C'est une bribe de conversation captée par un micro resté ouvert par hasard. Mais elle a rapidement fait le tour da la planète : non seulement l'échange se déroulait entre deux des plus puissants dirigeants du monde, le Russe Vladimir Poutine et le Chinois Xi Jinping, mais surtout les deux homme évoquaient rien de moins que la possibilité de vivre bientôt jusqu'à 150 ans, voire l'immortalité ! Les arguments de Vladimir Poutine : "Avec le développement des biotechnologies, les organes peuvent être transplantés continuellement, les gens peuvent rajeunir en vieillissant et pourraient même devenir immortel...". Réplique, un peu plus nuancée, de Xi Jinping : "Certains prédisent que pendant le siècle en cours il pourrait être possible de vivre jusqu'à 150 ans...".

122 ans : Un record toujours détenu par Jeanne Calment

Visionnaires ou utopistes ? Aujourd'hui, l'état de la science renvoie les deux hommes à une réalité plus modeste : si l'espérance de vie a effectivement augmenté au cours des 150 dernières années, elle ne devrait, sauf innovations majeures sortant du cadre de l'évolution naturelle, plus progresser. Selon une étude publiée en 2016 dans la revue Nature, l'âge de 122 ans atteint par la Française Jeanne Calment est un record qui risque de ne pas tomber de sitôt !

Selon les calculs des chercheurs, l'âge maximum pouvant être atteint par un humain ne dépasserait pas 115 ans. Mais d'autres équipes de scientifiques sont plus "optimistes" sur une augmentation de la longévité humaine et, en analysant les données démographiques sur les centenaires aux Etats-Unis, en France au Japon et en Grande-Bretagne concluent qu'une durée maximale de longévité... "ne peut pas encore être déterminée" ! La clé de leur raisonnement : "Il y a 300 ans , les gens mouraient souvent dans la fleur de l'âge , si on leur avait dit qu'un jour la plupart des humains pourraient espérer souffler leurs 100 bougies, l'éventualité leur aurait semblé complètement farfelue".

La piste de découvertes médicales innovantes

Alors, farfelus aujourd'hui les propos de Poutine et de Xi Jinping ? Pas tant que cela si l'on en croit le quotidien britannique The Times qui recense quelques découvertes médicales et techniques très innovantes qui pourraient aider à prolonger la vie humaine. Le journal cite notamment une expérience de reprogrammation cellulaire réalisée sur des animaux et qui a montré des signes de rajeunissement biologique... mais avec des conséquences parfois terribles comme l'apparition de tumeurs graves. Exit la piste de la reprogrammation cellulaire pour obtenir rapidement une assurance de plus grande longévité !

De la même manière, The Times cite aussi un essai reposant sur un médicament développé pour supprimer la réaction immunitaire après une greffe d'organe et qui, en laboratoire, augmentait la durée de vie des souris auxquelles il était administré. Mais là encore, lorsque le test a été réalisé sur un humain, il n'a pas été concluant !

Vers le transhumanisme

En revanche, une autre piste consiste à s'appuyer sur le formidable développement des nanotechnologies. Dans un article diffusé sur le site Wired, un Américain nommé Raymond Kurzweil affirme que l'utilisation de nanorobots implantés dans un corps humain pourrait réparer et améliorer le fonctionnement de nos organes, compensant ainsi leur dégradation "qui est l'un des principaux effets du vieillissement". Mais il s'agirait cette fois de franchir un pas important vers le transhumanisme, une évolution aux impacts sociologiques et philosophiques aujiourd'hui difficilement mesurables.