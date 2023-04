Longévité : les interactions sociales nous aident à vivre plus longtemps

L'ESSENTIEL Les interactions mensuelles ou hebdomadaires avec la famille et les amis réduit le risque d’être atteint de démence.

Le fait de vivre avec d'autres personnes et de participer à des activités communautaires diminue le risque de décès.

Le fait d’avoir de bonnes relations sociales peut avoir un "effet tampon" sur le stress et nous inciter à adopter des comportements sains.

"Grâce à de précédentes recherches, nous savons que les liens sociaux sont importants pour notre santé et que l'isolement nous expose à un risque plus élevé de démence et de décès. Notre objectif est de déterminer quels liens sociaux nous protègent du déclin cognitif et de la mort", a déclaré Suraj Samtani, psychologue clinicien et chercheur au Centre for Healthy Brain Ageing (CHeBA) en Australie.

Examiner les variables sociales liées au risque de démence et de décès

Dans une récente étude, le chercheur et son équipe ont utilisé les données de 39.271 personnes âgées de 65 ans provenant de 13 cohortes internationales menées dans des pays à faible, moyen et élevé revenus. Dans le détail, les scientifiques ont analysé les informations relatives aux liens sociaux des participants. Ils se sont intéressés au type de lien social (par exemple, le fait d'être en couple ou marié, le fait de réaliser des activités communautaires), à la fonction (par exemple, le soutien social, le fait d'avoir un confident) et à la qualité (par exemple, le niveau de satisfaction de la relation). Ensuite, l’équipe a vérifié si les volontaires avaient développé des troubles cognitifs légers ou une démence, ou s'ils étaient décédés, au cours des travaux. Elle a aussi pris en compte d’autres facteurs, tels que l’âge, le sexe, le niveau d'éducation ou le mode de vie.

Démence : "des interactions fréquentes avec la famille et les amis" réduisent le risque

Selon les résultats, publiés dans la revue Alzheimer's & Dementia, les adultes ayant de bonnes relations sociales étaient moins susceptibles de souffrir de troubles cognitifs légers, de démence et de mourir. "Nous avons constaté que des interactions fréquentes - mensuelles ou hebdomadaires - avec la famille et les amis et le fait d'avoir quelqu'un à qui parler réduisaient le risque de démence. Nous avons aussi noté que le fait de vivre avec d'autres personnes et de participer à des activités communautaires diminuait le risque de décès", a ajouté Suraj Samtani.

Mais comment expliquer cela ? Les relations sociales, en particulier amicales et amoureuses, peuvent avoir un "effet tampon" sur le stress, car "nous nous confions à ces personnes et nous nous sentons soutenus. Le contrôle du stress est important pour la santé du cerveau et la santé globale." Autre raison : nos proches peuvent nous inciter à adopter des comportements sains.

Engager des conversations et entretenir des relations saines pour rester en bonne santé

Pour être en meilleure santé et vivre plus longtemps, les auteurs conseillent ainsi de privilégier les interactions sociales. "Essayez de voir vos amis et votre famille au moins une fois par mois, participez à des activités communautaires, telles que le bénévolat, et ouvrez votre cœur à quelqu'un lorsque vous vous sentez stressé. Vivre avec d'autres personnes, par exemple dans un foyer intergénérationnel, est également utile. Les liens avec les autres nous aident à garder notre corps et notre esprit en bonne santé", a conclu Suraj Samtani dans un communiqué.