Genoux qui craquent chez les jeunes : ce n’est pas un signe précoce d’arthrite chez

L'ESSENTIEL Le crépitement du genou - le bruit de craquement lorsque l'articulation est en mouvement - est très courant dans tous les groupes d'âge.

Une étude assure qu'avoir un genou qui craque, notamment après une chirurgie, n'est pas le signe d'un risque accru d'arthrite.

Les chercheurs invitent les professionnels de la santé à ne pas surinterpréter le crépitement chez les patients jeunes.

Il n’est pas rare d’avoir le genou grince ou claque, notamment après une opération. Et cela, même à un âge peu avancé. Mais, pas d'inquiétude. Des chercheurs de l’université La Trobe (Australie) assurent que ces bruits d’articulation – aussi appelés crépitations du genou – ne sont pas un signe précoce d’arthrite chez les jeunes adultes.

Leur étude a été publiée dans la revue Arthritis Care & Research, le 25 août 2025.

Genoux qui craquent : ce bruit ne prédit pas une arthrite

Afin de déterminer les implications d’avoir un genou qui craque après une chirurgie, les chercheurs ont suivi 112 jeunes adultes venant de subir une reconstruction du ligament croisé antérieur. Ils leur ont fait passer des IRM un an et cinq ans après l’intervention. Les volontaires devaient également rapporter s’ils avaient des signes d’arthroses, des difficultés de mouvement ou encore des douleurs au cours des 5 années de l’étude.

Résultat : si le grincement du genou est lié à des lésions du cartilage un an après l’intervention, il ne prédit pas le développement d’une arthrite plus tard.

"Nous avons constaté que les personnes souffrant de crépitation du genou présentaient des taux plus de deux fois et demie plus élevés de défauts de cartilage sur toute l'épaisseur de la rotule, avec plus de douleur et une fonction plus faible au début", explique l’auteur principal Jamon Couch dans un communiqué. "Mais au cours des quatre années suivantes, les personnes atteintes de crépitation n’ont pas ressenti de douleur et de troubles plus importants que celles qui n’en souffraient pas."

Craquements du genou : il ne faut pas surinterpréter ce signe

Les travaux ont aussi révélé qu’environ 50 % des patients souffrant d’une rupture du ligament croisé antérieur développeront des symptômes d’arthrose et des changements structurels dans les dix ans suivant leur blessure. Cela représente près de 15 ans plus tôt que les personnes non blessées. Toutefois – contrairement à l’idée circulant actuellement – un genou qui craque ne permet pas de diagnostiquer ou prédire une arthrose précoce après une blessure traumatique au genou chez les jeunes adultes.

L’équipe rassure ainsi les jeunes malades : leurs genoux bruyants ne sont pas le signe que leurs articulations se dégradent. Elle appelle également les professionnels de santé à ne pas surinterpréter les crépitements articulaires de leurs patients.