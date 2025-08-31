Choléra : la hausse des décès inquiète l’OMS

L'ESSENTIEL Entre le 1er janvier et le 17 août, 409.222 cas de choléra et 4.738 morts ont été signalés dans le monde.

La situation se détériore se détériore, selon l'OMS, surtout au niveau de la mortalité.

Les conflits, les déplacements en masse, les catastrophes naturelles et le changement climatique nourrissent les épidémies.

"La situation mondiale concernant le choléra continue de se détériorer", alerte l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans son dernier rapport publié le 29 août 2025. Elle a dénombré plus de 400.000 cas et près de 4.800 décès dans le monde depuis le début de l’année.

Choléra : une hausse inquiétante des décès depuis le début de l'année

409.222 cas de choléra ont été recensés à travers 31 pays entre le 1er janvier et le 17 août. Mais ce n’est pas ce chiffre – représentant un repli de 20 % par rapport à la même période l’année dernière – qui provoque de fortes craintes au sein de l’autorité sanitaire. C’est celui de la mortalité. En effet, les décès ont grimpé de 46 % en un an pour atteindre 4.738 morts dans le monde.

De plus, 6 pays touchés par la maladie diarrhéique affichent un taux de létalité supérieur à 1 % dont le Soudan, le Congo-Brazzaville et le Tchad. Un taux si élevé est l’indicateur de lacunes importantes dans la prise en charge des cas de choléra et la délivrance de soins, selon l'OMS.

Choléra : une prise en charge ralentie par les conflits et les catastrophes naturelles

"Les conflits, les déplacements en masse, les catastrophes naturelles et le changement climatique ont intensifié les flambées [de la maladie], notamment dans les zones rurales et celles touchées par les inondations, où la pauvreté des infrastructures et l'accès limité aux soins de santé retardent les traitements", précise l'organisation sanitaire mondiale dans son communiqué.

Et cette situation l’inquiète. "Compte tenu de l'ampleur, la gravité, et la nature interconnectée de ces épidémies, le risque de propagation ultérieure à l'intérieur et entre les pays est considéré comme très élevé", prévient-elle.

Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë épidémique qui touche uniquement les humains. Il est principalement causé par la bactérie Vibrio cholerae des sérogroupes O1. "Cette infection peut être causée par des contacts directs avec des malades (via des mains sales, toilettes mortuaires, …) mais plus fréquemment par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par des déjections de malades", indique l’Institut Pasteur sur son site internet.

Il est recommandé aux personnes séjournant dans des pays où le choléra circule de suivre plusieurs mesures d’hygiène :