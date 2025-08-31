Le chef Gordon Ramsay a été opéré d’un cancer de la peau

L'ESSENTIEL Sur son compte Instagram, le chef britannique Gordon Ramsay annonce avoir été opéré d’un cancer de la peau.

ll s’agissait d’un carcinome basocellulaire, près de son oreille.

Cette forme de cancer, très fréquente, touche la couche supérieure de la peau.

Une photo de profil, avec un large pansement sous l’oreille. Sur le compte Instagram de Gordon Ramsay, ce post, publié samedi 30 août, dénote. Le chef britannique annonce avoir été opéré d’un cancer de la peau. Devenu célèbre notamment grâce à l’émission Ramsay's Kitchen Nightmares, devenue "Cauchemar en cuisine" en France, le cuisinier était atteint d’un carcinome basocellulaire, un cancer de la peau fréquent.

Cancer de la peau : qu’est-ce qu’un carcinome basocellulaire dont souffre Gordon Ramsay ?

Selon l’Institut National du Cancer, cette forme de carcinome représente 70 % des cas de cancers cutanés en France. Ils touchent la couche supérieure de la peau et sont moins graves que les carcinomes épidermoïdes, car leur développement reste local. "Ces cancers ne métastasent pas et leur ablation complète assure la guérison du patient, précise l’Inca. Leur traitement doit néanmoins être précoce, car ces tumeurs peuvent s'étendre en surface, ce qui peut rendre l'exérèse difficile et entraîner des séquelles esthétiques ou fonctionnelles."

La chirurgie, le traitement courant du carcinome basocellulaire

Dans sa publication, le chef britannique remercie l’équipe médicale d’un institut privé de dermatologie, où il a été opéré. "Je suis très reconnaissant et touché par l’équipe incroyable de The Skin Associates et leur réactivité pour retirer ce carcinome basocellulaire", raconte-t-il. Sur son site, la Société Française de Dermatologie indique que la chirurgie est le traitement habituel de cette forme de cancer de la peau. "L’objectif est de réaliser une exérèse complète du carcinome avec une marge chirurgicale entre 3 et 10 mm, en général sous anesthésie locale, indique l’organisme. La chirurgie, lorsqu’elle est bien complète, permet la guérison des carcinomes dans la très grande majorité des cas." Lorsque le cancer est superficiel, certains médecins peuvent proposer des techniques dites non-chirurgicales comme la destruction par cryothérapie.

Carcinome basocellulaire : comment se protéger du cancer de la peau ?

Sur Instagram, Gordon Ramsay conclut sa publication par un conseil de prévention : "S’il vous plaît, n’oubliez pas votre crème solaire ce weekend !" Car le facteur de risque principal du carcinome basocellulaire est le soleil. "Ce cancer est majoritairement provoqué par l’exposition solaire au cours de la vie ; il est plus fréquent chez les sujets âgés, de peau claire, sur les zones ayant été exposées au soleil, mais également chez les personnes ayant une baisse des défenses immunitaires", souligne la Société Française de Dermatologie. Il est ainsi recommandé d’éviter de s’exposer aux heures les plus ensoleillées, d’appliquer régulièrement une protection solaire et de porter des vêtements couvrants en cas de sortie en extérieur. Selon l’Inca, le nombre de cancers de la peau diagnostiqués en France a triplé entre 1990 et 2023.