L'intelligence artificielle nuit-elle aux compétences des médecins ?

L'ESSENTIEL Une étude alerte sur une baisse de performance des médecins après une utilisation régulière de l'IA lors des coloscopies.

Le taux de détection des lésions précancéreuses chute de 28,4 % à 22,4 % sans l'aide de l'IA.

Les chercheurs appellent à mieux encadrer l’usage de ces technologies pour éviter une perte de compétences.

L’intelligence artificielle (IA) révolutionne la médecine, mais pourrait-elle affaiblir les compétences techniques de ceux qu’elle est censée aider ? C’est la question pour le moins inquiétante soulevée par une étude polonaise publiée dans The Lancet Gastroenterology & Hepatology. D’après les chercheurs, l’utilisation régulière de l’IA lors des coloscopies pourrait entraver la capacité des médecins à détecter certaines lésions précancéreuses lorsqu’ils travaillent sans cette assistance de la machine.

Vers un phénomène de "déqualification" ?

La coloscopie est une technique cruciale pour détecter et retirer les adénomes (des tumeurs bénignes), permettant ainsi de prévenir le cancer colorectal. Or, en améliorant le taux de détection de ces lésions, l’IA a suscité beaucoup d’espoirs en la matière. Mais la recherche menée dans quatre centres en Pologne entre septembre 2021 et mars 2022 révèle une baisse des performances chez les spécialistes des coloscopies lorsqu’ils n’utilisent plus l’IA.

Avant l’introduction de l’IA, le taux moyen de détection des adénomes était de 28,4 %. Après une période d’utilisation régulière de l’IA, ce taux chute à 22,4 % pour les coloscopies réalisées sans assistance. Soit une baisse relative de 20 %. "Nos résultats sont préoccupants, compte tenu de l’adoption rapide de l’IA en médecine", prévient le Dr Marcin Romańczyk, principal auteur de l’étude, dans un communiqué. "C’est la première étude à suggérer un impact négatif de l’IA sur la capacité d’accomplir une tâche médicale pertinente pour les patients."

Le professeur Yuichi Mori, de l’université d’Oslo, ajoute que ces résultats remettent en question certaines études antérieures : "Il se pourrait que les coloscopies non assistées par l’IA dans les essais cliniques précédents aient déjà été influencées par une exposition continue à l’IA. "

Réévaluer notre confiance envers l’IA

Le phénomène observé ici rejoint le concept de "deskilling", ou perte de compétences, une réalité déjà théorisée mais rarement documentée cliniquement. "Bien que l’IA continue d’offrir de grandes promesses, nous devons aussi prévenir l’érosion silencieuse des compétences fondamentales", alerte le Dr Omer Ahmad, de l’University College London (Royaume-Uni).

Les auteurs de l’étude appellent à une recherche plus poussée, notamment pour comprendre les mécanismes qui mènent à une baisse de compétences, et pour évaluer si les professionnels moins expérimentés sont encore plus affectés. Avec une question à la clé : l’IA doit-elle être perçue comme un outil ou comme une béquille ?