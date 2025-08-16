Comment rassurer votre bébé lors d'une anxiété de séparation ?

L'ESSENTIEL Une anxiété de séparation peut apparaître chez les bébés vers 8 mois.

Pour aider votre bébé à surmonter ses craintes, privilégiez une approche de la séparation progressive.

La communication et la préparation (doudou, vêtement avec l'odeur des parents...) sont les clés des séparations réussies.

Vers 8 mois, de nombreux bébés commencent à manifester une anxiété à l’idée d’être séparés de leurs parents. Ils peuvent pleurer, s’agripper ou montrer de la peur lorsque vous quittez la pièce ou les confiez à quelqu’un, même pour un instant. Plutôt que de voir cela comme un problème, cette période normale dans son développement peut être l’occasion de cultiver la confiance.

Comprendre l’anxiété de séparation

L’anxiété de séparation apparaît le plus souvent entre 8 et 18 mois. Votre bébé distingue désormais les visages familiers des inconnus et préfère rester auprès de ses figures d’attachement, le plus souvent ses parents.

Les pleurs et refus de séparation sont souvent plus marqués dans un environnement nouveau ou avec des personnes peu connues. Parfois, il résiste à passer d’un parent à l’autre, surtout s’il a passé plus de temps avec l’un d’eux.

Cette étape est plus ou moins intense selon sa personnalité et ses expériences. Un enfant habitué à voir différentes personnes sera souvent plus à l’aise qu’un autre ayant moins eu l’occasion d’élargir son cercle.

Accompagner la séparation avec douceur

Pour aider votre bébé, privilégiez une approche progressive. Présentez-lui doucement les nouvelles personnes ou les nouveaux lieux, en restant d’abord à ses côtés pour qu’il observe et s’habitue. Avant de vous absenter, prévenez-le en lui disant par exemple : "Je vais dans la cuisine, je reviens tout de suite."

Des jeux comme le "coucou-caché" lui montrent que, même si vous disparaissez, vous revenez toujours. Lors d’un départ plus long, un objet familier, comme un doudou, une couverture ou un vêtement avec votre odeur, peut être un repère rassurant. Pour l’aider, dites "au revoir" clairement à votre enfant sans partir en cachette : cela lui permet de se préparer psychologiquement et de renforcer la confiance qu’il place en vous.

Encourager la communication et l’autonomie

Vos mots et votre attitude influencent directement la manière dont votre enfant vit la séparation. Utilisez des phrases simples et positives, comme : "Je reviendrai après ta sieste", plutôt que : " Ne t’inquiète pas."

Vous pouvez aussi le laisser jouer à proximité pendant que vous faites autre chose, afin qu’il apprenne peu à peu à s’occuper seul tout en ressentant votre présence. Si un autre adulte prend le relais, restez quelques minutes pour faciliter la transition et montrez votre confiance envers cette personne.

Enfin, si votre bébé exprime sa tristesse, accueillez ses émotions, prenez-le dans vos bras, puis rassurez-le avec douceur, sans minimiser ce qu’il ressent.

En savoir plus : "Maman ne me quitte pas !" de Bernadette Lemoine.