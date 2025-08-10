Diabète de type 2 : le danger caché des frites

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, manger des frites trois fois par semaine augmente de 20 % le risque de diabète de type 2.

Les pommes de terre bouillies, au four ou en purée, ne sont pas associées à ce risque, contrairement aux frites.

Remplacer les pommes de terre par des céréales complètes réduit le risque de développer un diabète de type 2 de 8 %.

“Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé”, c’est l’un des messages sanitaires que l’on entend souvent, surtout quand il s’agit de frites ! Et pour cause, cet aliment est gras, salé et contient de l’amidon, un glucide complexe. Un cocktail explosif pour l’organisme qui, selon une nouvelle étude, publiée dans la revue BMJ, pourrait augmenter le risque de développer un diabète de type 2.

20 % de risque de développer un diabète de type 2

Le diabète de type 2 est une maladie chronique incurable, qui apparaît généralement à l’âge adulte. Elle se caractérise par une mauvaise utilisation de l’insuline - qui régule le taux de glycémie dans le sang - par les cellules de l’organisme. Les patients sont souvent en hyperglycémie.

La cause de cette pathologie vient généralement au mode de vie, avec pour principaux facteurs le surpoids et le manque d'activité physique. Ainsi, pour limiter le risque, il faut faire attention à son alimentation, qui doit être variée et équilibrée sur le long terme. Mais doit-on pour autant bannir la pomme de terre ? Son indice glycémique (IG) est élevé, ce qui signifie qu’après sa consommation, le taux de sucre dans le sang augmente rapidement. Mais son impact dépend aussi de la façon de la cuisiner.

Lors de leur travaux, les scientifiques ont étudié les données de 205.000 professionnels de santé non diabétiques, provenant d’études menées entre 1984 et 2021. Pendant quarante ans, tous les quatre ans, ils ont renseigné leurs habitudes alimentaires. À la fin du suivi, 22.299 étaient atteints de diabète de type 2.

Après une analyse des données, les scientifiques ont découvert un lien entre la consommation de pomme de terre et le développement du diabète de type 2. Ainsi, trois portions hebdomadaires augmentaient de 2 à 5 % le risque de développer un diabète de type 2. Mais ce pourcentage était de 20 % pour ceux consommant trois portions de frites par semaine.

Les pommes de terre bouillies, au four ou en purée

Peut-on manger des pommes de terre sans prendre de risque ? Oui, en les consommant bouillies, au four ou en purée. Dans leur étude, les chercheurs n’ont pas trouvé de lien entre ces modes de cuisson et le diabète de type 2. Mais le mieux est de les remplacer par des céréales complètes, ce qui diminue le risque de 8 %, et de 20 % pour les frites !

“Le message de santé publique est simple et percutant : de petits changements dans notre alimentation quotidienne peuvent avoir un impact important sur le risque de diabète de type 2, souligne Walter Willett, l’un des auteurs, dans un communiqué. Limiter la consommation de pommes de terre, et notamment de frites, et privilégier des sources saines de glucides à base de céréales complètes pourrait contribuer à réduire le risque de diabète de type 2 dans la population.”

En France, 92 % des personnes diabétiques souffrent de diabète de type 2, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). D’après une étude publiée en 2023 dans la revue Naturemedicine, 70 % des nouveaux cas de diabète de type 2 seraient dus à une mauvaise alimentation.