Certaines boissons augmentent le risque de diabète de type 2

L'ESSENTIEL Les boissons sucrées et les sodas augmentent plus le risque de diabète de type 2 que d'autres formes de sucres.

Chaque portion consommée est associée à une augmentation du risque.

Ces effets différenciés pourraient être liés aux effets des sucres liquides sur le métabolisme : ils ont un plus fort impact glycémique.

Tous les sucres ne se valent pas. Dans une étude parue dans Advances in Nutrition, des scientifiques de la Brigham Young University, située aux États-Unis, démontrent que certains sucres sont davantage associés au risque de diabète de type 2. Dans ce qu’ils qualifient de "méta-analyse la plus vaste et la plus complète du genre", ils ont recueilli les données de près de 10.000 études, avec 29 cohortes différentes.

Les boissons sucrées sont associées à un risque accru de diabète de type 2

Les données provenaient de travaux menés en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Australie et en Amérique latine. "Le sucre consommé dans les boissons, comme les sodas et même les jus de fruits, était systématiquement associé à un risque accru de développer un diabète de type 2, concluent-ils. En revanche, d'autres sources de sucre n'ont montré aucun lien de ce type et, dans certains cas, étaient même associées à un risque plus faible." Les scientifiques américains se sont intéressés à la relation dose - effet, soit le changement sur l’organisme induit par une quantité de produit pendant une durée déterminée. En parallèle, ils ont corrigé différents facteurs pouvant avoir un effet comme l'indice de masse corporelle, l'apport énergétique excessif et d’autres éléments liés au mode de vie.

Soda et jus de fruits : quelles sont les quantités à risque ?

Pour chaque portion supplémentaire de 350 ml de boissons sucrées (boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour sportifs) par jour, le risque de développer un diabète de type 2 augmentait de 25 %. "Cette forte corrélation a montré que l'augmentation du risque commençait dès la première portion quotidienne, sans seuil minimal en dessous duquel la consommation semblait sans danger", précisent les auteurs. Pour chaque portion de 240 ml de jus de fruits par jour (jus de fruits purs, nectars et boissons à base de jus), le risque de développer un diabète de type 2 augmentait de 5 %. "Les risques mentionnés ci-dessus sont relatifs et non absolus, indiquent-ils. Par exemple, si le risque de base d'une personne moyenne de développer un diabète de type 2 est d'environ 10 %, quatre sodas par jour pourraient le porter à environ 20 %, et non à 100 %."

À l’inverse, ils ont observé que la consommation quotidienne de 20 g de sucre (naturellement présent dans l’alimentation ou sous forme de sucre de table) avait une association inverse avec le risque de diabète de type 2, "suggérant une association protectrice surprenante".

Comment expliquer les liens entre boissons sucrées et risque de diabète de type 2 ?

Pour les auteurs, ces effets différenciés selon la forme du sucre, liquide ou solide, pourraient s’expliquer par les effets sur le métabolisme. "Les boissons sucrées et les jus de fruits apportent des sucres isolés, ce qui entraîne un impact glycémique plus important qui surchargerait et perturberait le métabolisme hépatique, augmentant ainsi la graisse hépatique et la résistance à l’insuline, développent-ils. En revanche, les sucres alimentaires consommés ou ajoutés à des aliments riches en nutriments, tels que les fruits entiers, les produits laitiers ou les céréales complètes, n'entraînent pas de surcharge métabolique hépatique." Comme ces produits continents des fibres, des protéines et des lipides, ils peuvent ralentir la réponse glycémique. "Plutôt que de condamner tous les sucres ajoutés, les futures recommandations alimentaires pourraient prendre en compte les effets différenciés du sucre selon sa source et sa forme", conclut Karen Della Corte, autrice principale de l’étude et professeure de science nutritionnelle.