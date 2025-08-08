Une actrice de Grey’s Anatomy révèle être atteinte de la maladie de Hashimoto

L'ESSENTIEL Camilla Luddington a récemment révélé souffrir de la maladie de Hashimoto, une affection auto-immune de la thyroïde.

Après des mois de fatigue et de symptômes diffus, elle a été soulagée d'obtenir enfin un diagnostic clair.

Aujourd’hui sous traitement, elle souhaite sensibiliser le public à cette maladie fréquente mais souvent méconnue.

Une sensation de fatigue chronique, des frissons inexplicables ou encore une humeur en dents de scie : Camilla Luddington, l’actrice britannique connue pour son rôle de la chirurgienne Jo Wilson dans la série américaine Grey’s Anatomy, a récemment dévoilé souffrir de la maladie de Hashimoto. Une affection auto-immune de la thyroïde plutôt commune, mais encore méconnue du grand public.

Un diagnostic... et un soulagement

Tout a commencé par un banal bilan de santé. "Il y a à peu près deux mois et demi [...], j'ai fait des analyses sanguines. Quand les résultats sont arrivés, mon médecin m'a dit : 'Tout semble très bien à l'exception de cette petite chose'", raconte Camilla Luddington dans son podcast Call It What It Is, co-animé avec Jessica Capshaw, son ancienne partenaire dans la série. Le verdict tombe : thyroïdite de Hashimoto. "Je me souviens avoir entendu les mots 'maladie auto-immune' et m'être dit : 'C'est quoi ce b*rdel ?'", confie-t-elle avec franchise. Pourtant, l’actrice de 41 ans ne tarde pas à ressentir un soulagement inattendu. "J’ai eu l'impression d'avoir trouvé la réponse à quelque chose dont j'étais consciente depuis longtemps. Une partie de moi se demandait si je ne me manipulais pas moi-même."

La maladie de Hashimoto touche environ 5 % de la population américaine, selon la Cleveland Clinic. Elle survient lorsque le système immunitaire attaque par erreur la thyroïde – une petite glande située dans le cou qui aide à contrôler l’énergie –, perturbant ainsi sa capacité à produire les hormones essentielles au métabolisme. Conséquence : une fatigue persistante, une sensibilité au froid, une peau sèche, une humeur dépressive, une chute des cheveux, des douleurs articulaires… Autant de symptômes insidieux que Camilla Luddington avait jusqu’ici attribués à son mode de vie. "Je plaisantais souvent sur le fait d’être paresseuse ou d’adorer faire la sieste. Je n’avais jamais pensé qu’il pouvait y avoir une raison médicale à cela."

Sous traitement hormonal

Désormais sous traitement hormonal et suivie de près par son médecin, l’actrice semble aborder cette nouvelle réalité avec sérénité. "Honnêtement, j'ai été soulagée", répète-t-elle. Et loin de freiner sa carrière, ce diagnostic l’a plutôt galvanisé. Elle sera bien au casting de la saison 22 de Grey’s Anatomy, attendue prochainement. "On se sent magnifique" avec de tels symptômes, ironise-t-elle avec humour.

En partageant son expérience – comme l’a fait récemment Eric Dans, également acteur dans Grey’s Anatomy et atteint de la maladie de Charcot – Camilla Luddington souhaite sensibiliser et dédramatiser. La thyroïdite de Hashimoto reste difficile à diagnostiquer en raison de ses symptômes diffus, rappelle l’Institut Français de Micro-immunothérapie (IFMi). Mais une fois identifiée, la pathologie peut être efficacement prise en charge.