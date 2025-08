Vous souffrez de solitude... mais êtes vous un ami fiable ?

L'ESSENTIEL Les annulations de dernière minute entre amis se banalisent, nourrissant un sentiment de solitude généralisé, selon un article de CNN.

Ce manque d’engagement fragilise les liens et remet en question la valeur que l’on accorde aux autres.

Être un bon ami, c’est aussi faire l’effort de venir, même quand ce n’est pas pratique.

Faut-il vraiment s'étonner de se sentir seul quand on annule à la dernière minute ? Les défections en cascade aux anniversaires ou aux dîners deviennent monnaie courante, même entre proches. "Je suis stupéfaite de voir à quel point certaines personnes peuvent manquer de considération pour autrui", confie une journaliste santé de CNN, lassée de recevoir des excuses de dernière minute ou, pire, aucun message du tout.

Ce phénomène social, banalisé, alimente pourtant un sentiment croissant de solitude. Selon une enquête menée en 2024 aux Etats-Unis, un adulte américain sur cinq déclare s’être senti seul "une grande partie de la journée précédente". En France, ce n’est guère mieux : plus de quatre Français sur dix reconnaissent se sentir régulièrement seuls, selon une récente étude de l’Ifop. Et c’est un problème : la solitude pourrait nuire autant à la santé que de fumer quinze cigarettes par jour, rappelle l’association Les Petits Frères des Pauvres.

Un oui sans engagement, un non sans explication

Fiona, interrogée par CNN, raconte avoir organisé un réveillon de la Saint-Sylvestre – l’équivalent américain de notre jour de l’an – pour lequel elle avait prévu nourriture, décorations et animations. La moitié des invités ne s’est jamais présentée, sans même prévenir. Or, au-delà de la logistique, c’est le lien affectif qu’on blesse, la confiance qu’on entame. "Tout le monde veut une communauté, mais personne ne veut être un villageois", observe Rachel Lovely photographe devenue virale sur TikTok pour ses conseils en amitié.

Autrefois, on aidait spontanément un ami à déménager, on gardait volontiers le chien ou l’on pouvait apporter un bon repas pour réconforter un proche. Aujourd’hui, trop de liens sont délégués à des prestataires, et l’amitié devient un loisir parmi d’autres. Pourtant, rappelle la chercheuse Danielle Bayard Jackson, citée par CNN : "Obligation, engagement, inconfort : ces notions peu glamour sont la base d’une relation sincère." Aider un ami à déménager, c’est participer à un tournant de sa vie et créer de nouveaux souvenirs.

Cultiver l’amitié

Annuler devrait ainsi rester l'exception, réservée aux urgences. Se contenter de "ne pas être d’humeur" ou oublier de prévenir est un manque de respect, selon la chercheuse. Désormais, "dites la vérité", conseille-t-elle. Car chaque refus silencieux mine la confiance, et les "pas de souci !" de politesse entretiennent l’illusion que rien n’est grave. Un simple message sincère, voire une alternative (venir plus tard, proposer un autre moment...) peut changer la donne. "Ces efforts améliorent l’estime de soi, la joie, le sentiment d’utilité", rappelle Jackson. Mieux encore, ils rendent la vie plus résiliente face aux coups durs.