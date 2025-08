Il naît d’un embryon congelé depuis 30 ans

L'ESSENTIEL Thaddeus Daniel Pierce est un bébé né aux États-Unis le 26 juillet dernier à partir d’un embryon congelé il y a plus de 30 ans.

En 1994, Linda Archerd et son mari entrent dans un protocole de fécondation in vitro (FIV) pendant lequel quatre embryons sont créés.

L’un d’entre eux a été utilisé par un couple de trentenaires, qui ont ainsi réussi à avoir leur premier enfant, Thaddeus Daniel Pierce.

Thaddeus Daniel Pierce est un bébé spécial. Il vient tout juste de naître mais a déjà un long passé… L’embryon à l'origine de sa naissance a été conçu il y a plus de trente ans par Linda Archerd, aujourd’hui âgée de 62 ans. Dans les années 1990, Linda et son mari n’arrivaient pas à avoir d’enfant. Ils entrent dans un protocole de fécondation in vitro (FIV) pendant lequel quatre embryons sont créés. Le couple en utilise un - à l’origine de leur unique fille - et congèle les trois autres.

Un embryon congelé il y a plus de 30 ans

Les années passent, les parents divorcent et Linda Archerd obtient la garde des embryons. Malgré le stockage payant, elle les conserve dans l’espoir de les utiliser un jour. A sa ménopause, elle réfléchit à la meilleure option pour ses trois embryons. Chrétienne pratiquante, Linda Archerd refuse de les détruire. C’est alors qu’elle découvre “l’adoption” d'embryons.

“Il s'agit d'un type de don d'embryons où donneurs et receveurs ont leur mot à dire sur la personne chez qui ils placent ou adoptent leurs embryons, rapporte le magazine scientifique MIT Technology Review. Ce processus est supervisé par des organismes, généralement explicitement religieux, qui considèrent qu'un embryon est moralement équivalent à un être humain né.”

C’est le cas de la clinique à laquelle Lindsey et Tim Pierce ont fait appel. Pendant sept ans, ces trentenaires ont essayé d’avoir un enfant, sans succès. Ils se sont alors tournés vers cette solution : adopter un embryon. Et c’est celui de Linda Archerd, conçu il y a plus de trente ans, qui a été inséminé à Lindsey Pierce. Elle est tombée enceinte et a accouché le 26 juillet dernier du petit Thaddeus Daniel Pierce.

Le plus vieux bébé du monde

“La première chose que j'ai remarquée lorsque Lindsey m'a envoyé ses photos, c'est à quel point il ressemble à ma fille bébé, a expliqué Linda Archerd, la maman biologique. J'ai sorti mon album de bébé et je les ai comparés, et il ne fait aucun doute qu'ils sont frère et sœur.”

Thaddeus Daniel Pierce est le plus vieux bébé du monde, selon la BBC, indiquant qu’il s’agit de la plus longue période pendant laquelle un embryon a été congelé avant de donner naissance à un enfant vivant. Le précédent record appartenait à des jumeaux nés en 2022 d'embryons congelés en 1992.