Loi Duplomb : l’Ordre des médecins s’y oppose à son tour

L'ESSENTIEL L’Ordre des médecins se positionne contre la loi Duplomb et indique que "sur le plan médical, le doute n’est pas raisonnable."

L’institution alerte sur les risques liés aux pesticides réautorisés par le texte adopté début juillet : "troubles neuro-développementaux, cancers pédiatriques, maladies chroniques."

Elle compte "sans délai" lancer une réflexion structurée sur les liens entre santé et environnement.

"Acétamipride", c’est le nom d’un pesticide de la famille des néonicotinoïdes qui est interdit depuis 2018 en France, mais autorisé dans d’autres pays européens. Cet insecticide, toxique pour la biodiversité et pour la santé, pourrait être potentiellement réintroduit sous conditions avec la loi Duplomb (faisant référence à Laurent Duplomb qui est à l’origine du texte) visant à répondre "à la contestation du monde agricole." Son adoption début juillet a fait polémique. Par la suite, une pétition demandant l'abrogation de la loi a été déposée par une étudiante sur la plateforme des pétitions de l'Assemblée nationale. "Elle a recueilli plus de 2 millions de signatures au 28 juillet 2025."

Loi Duplomb : "sur le plan médical, le doute n’est pas raisonnable"

Le 29 juillet, des scientifiques, des médecins et des associations de patients ont signé une tribune, publiée dans Le Monde, dans laquelle ils appellent le Conseil constitutionnel à rejeter le texte. Ce 30 juillet, c’est l’Ordre des médecins qui a pris position. "Sur le plan médical, nous affirmons que le doute n’est pas raisonnable lorsqu’il s’agit de substances susceptibles d’exposer la population à des risques majeurs : troubles neuro-développementaux, cancers pédiatriques, maladies chroniques. Ces alertes ne peuvent être ignorées."

Dans un communiqué, l’institution a déclaré déplorer "l’écart persistant entre les connaissances scientifiques disponibles et les décisions réglementaires. Ce décalage compromet l’application effective du principe constitutionnel de précaution. (…) La compétitivité agricole et les distorsions de concurrence au sein de l’Union Européenne ne doivent pas servir d’arguments pour relâcher notre vigilance en matière de protection de la biodiversité et de la santé humaine. Les difficultés réelles du monde agricole doivent trouver des réponses compatibles avec ces exigences fondamentales."

Une réflexion sur les liens entre santé et environnement lancée par l’Ordre des médecins

Face à cette décision qui divise, l’Ordre des médecins s’engage à lancer sans délai une réflexion structurée sur les liens entre santé et environnement. "Cette démarche associera des médecins de terrain, des experts scientifiques, des agriculteurs, des élus politiques et des représentants des usagers de la santé. Notre objectif est clair : faire de la santé environnementale un pilier de la politique de santé publique, et défendre la santé comme bien supérieur, dans toutes ses dimensions."