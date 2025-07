La pilule contraceptive masculine obtient de bons résultats

L'ESSENTIEL Une pilule contraceptive masculine non hormonale, appelée YCT-529, a montré de bons résultats lors d’études sur des souris.

En bloquant le récepteur de l'acide rétinoïque alpha, le traitement arrête la production de spermatozoïdes, mais s'il n'est plus pris, la fertilité est restaurée.

Un premier essai clinique chez l’Homme n’a révélé aucun effet secondaire.

La contraception est souvent l'affaire des femmes. En effet, selon le dernier Baromètre santé, 92 % des Françaises en âge de procréer qui ne désirent pas de grossesse utilisent un moyen de contraception. Parmi les solutions, il y a la pilule, l’implant, le dispositif intra-utérin ou stérilet, le patch mais aussi l’anneau vaginal.

"Un partage plus équitable des responsabilités en matière de planification familiale"

Actuellement, les hommes ont peu d’options pour prendre le relais. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), ils ont trois méthodes possibles : le retrait avant l'éjaculation (peu efficace), la vasectomie et le préservatif. Mais les choses pourraient bientôt changer. Une nouvelle étude publiée dans la revue Communications Medicine, a obtenu de très bons résultats pour YCT-529, une pilule masculine sans hormone.

"Une pilule masculine sûre et efficace offrira davantage d'options contraceptives aux couples, indique Gunda Georg, auteur correspondant de l’étude et professeure à la faculté de pharmacie de l'Université du Minnesota, aux États-Unis, où la molécule a été développée, dans un communiqué. Cela permettra un partage plus équitable des responsabilités en matière de planification familiale et assurera l'autonomie reproductive des hommes”.

La production de spermatozoïdes est bloquée durant le traitement

YCT-529 bloque le récepteur de l'acide rétinoïque alpha. Cette protéine intervient dans la production et la maturation des spermatozoïdes. Lorsque les hommes la prennent la pilule contraceptive, ce processus est bloqué et il ne produit plus de spermatozoïdes. En revanche, dès qu’ils arrêtent de la prendre, ils en fabriquent à nouveau et peuvent donc procréer.

Les scientifiques ont d’abord testé YCT-529 sur des souris. Résultats : en quatre semaines, les rongeurs ne produisaient plus de spermatozoïdes. 99 % des grossesses étaient évitées chez les femelles dont le partenaire prenait la pilule. Après l'arrêt du traitement, la fertilité des mâles a été restaurée en quatre à six semaines environ.

Aucun effet secondaire observé chez les hommes

Ensuite, les chercheurs ont mené un essai clinique sur 16 hommes âgés de 32 à 59 ans et ayant déjà subi une vasectomie. L’objectif n’était pas de tester l’efficacité de la pilule mais ses potentiels effets secondaire. Les scientifiques n’en ont observé aucun. Autrement dit, à ce stade, YCT-529 est sans risque pour l’Homme. "Les résultats positifs de ce premier essai clinique ont jeté les bases d'un deuxième essai, au cours duquel des hommes recevront YCT-529 pendant 28 et 90 jours, afin d'étudier l'innocuité et l'évolution des paramètres spermatiques”, indiquent les auteurs.