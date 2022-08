Pilule contraceptive: les effets préoccupants sur le comportement des femmes

L'ESSENTIEL Plus de 100 millions de femmes dans le monde prennent la pilule.

D’autres méthodes de contraception existent comme le patch ou l’implant contraceptif, l’anneau vaginal ou encore les stérilets.

Une baisse de motivation pour la réussite, du sentiment d'être désirable et des performances dans les tâches nécessitant de la persévérance… La faute à la pilule contraceptive?

Oui, si l'on en croit l’analyse d’une équipe de chercheuses dont les résultats ont été publiés dans un article The Conversation US.

Instinct de compétition

Pour mener à bien leurs travaux, elles ont passé en revue toutes les recherches existantes et notamment les études sur l’impact de la pilule sur l'instinct de compétition (46 études disponibles portant sur un total de 16.290 participantes).

En effet, les contraceptifs hormonaux affectent trois hormones en lien avec une attitude compétitive: la testostérone, la progestérone et un type d'œstrogène appelé œstradiol. Ces hormones ont un impact sur la motivation et la capacité des femmes à atteindre un statut social plus élevé, qui s'en trouvent de fait diminuées.

Comportement sexuel

Mais ce n’est pas tout : la pilule peut également affecter la compétition autour de l'accouplement. En effet, des recherches récentes ont montré que les femmes qui ont un cycle naturel se sentent plus désirables et attirantes sexuellement au milieu du cycle, ce qui n'est pas le cas des utilisatrices de contraceptifs hormonaux. Cela suggère que les contraceptifs hormonaux diminuent l'augmentation du sentiment de désirabilité induite par la fertilité, qui motive le comportement sexuel.

Décisions éclairées

Ces conclusions ne sont pour l’instant que préliminaires car les recherches présentaient des limites - notamment parce que presqu’aucune étude disponible n'utilisait des essais contrôlés randomisés qui garantissent un niveau de preuve fiable et le moins discutable.

Mais alors que cela fait 60 ans que les contraceptifs hormonaux sont utilisés, leurs effets sont encore mal compris. Les scientifiques appellent donc à davantage de preuves solides sur les effets complets des contraceptifs hormonaux pour que les femmes puissent prendre des décisions éclairées sur leur propre corps.