Contraception masculine : les essais concluants d’un hydrogel

L'ESSENTIEL Une entreprise américaine de biotechnologie a développé un hydrogel injectable qui bloque temporairement le passage des spermatozoïdes dans le canal déférent.

Ce traitement, qui "se liquéfiera à la fin de sa durée de vie" pour rétablir "le flux de spermatozoïdes", s’est avéré être efficace pendant 24 mois chez deux hommes.

En outre, ce produit, "qui sera potentiellement disponible dès 2028", n’a entraîné aucun effet indésirable grave.

"Nous comprenons que tous les hommes ne souhaitent pas recourir à une intervention. Certains préfèrent une pilule ou un gel quotidien. Nous devons offrir aux hommes un large choix d'options", a déclaré à IFLScience, Kevin Eisenfrats, directeur de Contraline, une entreprise de biotechnologie à Charlottesville (États-Unis). C’est pourquoi il a, avec son équipe, mis au point un hydrogel hydrosoluble et biocompatible, appelé ADAM. Ce traitement injectable, administré en 30 minutes, est implanté dans le canal déférent (le long conduit musculaire reliant les testicules à l'urètre) pour bloquer le transport des spermatozoïdes, ce qui entraîne une azoospermie, à savoir l’absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat. "À la fin de sa durée de vie, le gel se liquéfiera sans danger et le flux de spermatozoïdes sera rétabli", ont expliqué les développeurs.

Contraception masculine : au bout de 24 mois, l’hydrogel injectable est efficace et sans danger

Afin de s’assurer que le produit soit efficace et sans danger, l’équipe l’a testé dans le cadre d’un essai clinique chez l’Homme. Selon les résultats, deux participants ont présenté une azoospermie à 24 mois, avec une concentration initiale moyenne de spermatozoïdes de 81,5 millions/ml. Cela "souligne le potentiel contraceptif à long terme du produit." D'autres volontaires participent toujours à l'essai, et l'efficacité continue d'être observée à 12, 15, 18 et 21 mois, mesurée par spermogramme en laboratoire et par spermogramme à domicile. Aucun effet indésirable grave lié au traitement n'a été rapporté. "Tous ceux observés étaient conformes au profil de traitement attendu (similaire à une vasectomie sans scalpel) et aucun problème de sécurité inattendu n'a été signalé. Ces données soulignent l'innocuité et la tolérance d'ADAM en tant que contraceptif masculin."

L’hydrogel "sera disponible d'ici la fin de la décennie, et potentiellement dès 2028"

L’entreprise a annoncé avoir reçu l'approbation réglementaire complète pour lancer son essai clinique de phase 2 en Australie, prévue pour le troisième trimestre 2025. Kevin Eisenfrats a déclaré espérer recruter au moins 30 personnes à partir de l'automne de cette année, mais il a confié ne pas s’inquiéter à ce sujet. "Nous avons une liste d'attente de plus de 15.000 hommes (sans publicité ni marketing) et nous avons constaté qu'un pourcentage important d'hommes souhaite une procédure rapide et peu invasive comme ADAM, qui offre des années de contraception non hormonale." Si tout se passe bien, "nous pensons qu'ADAM sera disponible d'ici la fin de la décennie, et potentiellement dès 2028."