Contraception masculine : une pilule peut empêcher les spermatozoïdes de nager

L'ESSENTIEL Une pilule contraceptive masculine non hormonale a été mise au point.

Testée sur des souris mâles, elle empêche les spermatozoïdes de bouger et agît environ 30 minutes après une prise unique.

Son effet contraceptif s'estompe totalement au bout de 24 heures.

Les hommes pourraient avoir une nouvelle contraception à leur disposition en plus des préservatifs et de la vasectomie. Des chercheurs du Weill Cornell Medicine ont mis au point une pilule contraceptive masculine, non hormonale, qui est capable d'empêcher les spermatozoïdes de "nager" pendant quelques heures.

Les spermatozoïdes incapables de bouger durant 2 heures

Ce n’est pas la première fois qu’une pilule masculine a été mise au point. Plusieurs contraceptifs, reposant sur des hormones, présentent des taux d’efficacité pendant les expériences pouvant atteindre jusqu’à 94 %. Mais la plupart d'entre eux affectaient le développement des spermatozoïdes sur une longue période. En effet, il fallait des mois pour que la solution soit fiable et que les effets s’inversent lorsque le désir d'enfant survient. Ces projets ont ainsi été mis de côté.

La solution proposée par le Weill Cornell Medicine, testée uniquement sur des souris pour le moment, présente un avantage de taille par rapport à eux : une seule dose permet d’immobiliser totalement le sperme environ 30 min après la prise. Certains spermatozoïdes commencent à bouger à nouveau au bout de 3 heures. Et, ils ont presque tous récupéré une mobilité normale en 24 heures.

"Notre inhibiteur agit en 30 minutes à une heure", a déclaré la Dr Melanie Balbach. "Tous les autres contraceptifs masculins expérimentaux, hormonaux ou non hormonaux mettent des semaines à réduire le nombre de spermatozoïdes ou à les rendre incapables de féconder les ovules."

Pilule contraceptive masculine : aucune fécondation pendant l'expérience

En travaillant sur le traitement d’une affection oculaire s'appuyant sur les inhibiteurs d’une enzyme appelée adénylcyclase soluble (sAC), la chercheuse a découvert que les rongeurs qui avaient reçu ce médicament, produisaient des spermatozoïdes incapables de se propulser vers l'avant… et donc d’aller à la rencontre d’un ovule pour le féconder.

La possibilité que l'inhibition de l’adénylcyclase soluble soit une option contraceptive sûre a été fermement envisagée lorsque l’équipe du Weill Cornell Medicine a découvert les travaux d’autres scientifiques. Ils montraient que les hommes dépourvus du gène codant cette enzyme étaient stériles tout en étant en bonne santé. La Dr Melanie Balbach et ses collègues les docteurs Buck et Levin ont alors entamé d'importantes recherches en chimie pour développer le traitement contraceptif baptisé TDI-11861. Il a ensuite été testé sur des souris

Les mâles ayant pris ce produit parvenaient à avoir des rapports avec les femelles. Mais aucune n’est tombée enceinte lors des 52 accouplements observés. Les rongeurs traités avec une substance témoin inactive, en revanche, ont fécondé près d'un tiers de leurs partenaires.

"L'équipe travaille déjà à rendre les inhibiteurs de sAC mieux adaptés à une utilisation chez l'homme", ont expliqué les auteurs de l’article paru ​​Nature Communications le 14 février 2023. Leur prochaine étape est de vérifier les effets du traitement sur la mobilité des spermatozoïdes d’hommes.