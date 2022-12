Contraceptif oraux : les modifications de l’humeur seraient liées au microbiote

L'ESSENTIEL Le microbiote intestinal est propre à chaque individu.

Dans le microbiote d’un individu sain, il y a environ 160 espèces de bactéries selon l’Inserm.

36,5 % des femmes prennent la pilule contraceptive en France, qui reste la méthode de contraception la plus utilisée de l’hexagone, selon le baromètre santé 2016 contraception de Santé Publique France. Ce contraceptif oral bloque l’ovulation, amincit la paroi interne de l’utérus et modifie la consistance de la glaire cervicale afin d’empêcher le passage des spermatozoïdes.

Les contraceptifs oraux peuvent influer sur l’humeur des adolescentes

Ce type de contraceptif est souvent prescrit aux jeunes filles dès l’adolescence. Parmi elles, certaines relatent des effets néfastes sur leur humeur, notamment des sentiments d’anxiété, de dépression ou d’irritabilité. En revanche, d’autres ne voient aucun changement ou, au contraire, estiment que ce cachet améliore leur humeur.

Des chercheurs ont donc voulu comprendre pourquoi ces effets secondaires étaient différents d’une adolescente à l’autre et à quoi cela était dû. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Neuroendocrinology. La réponse viendrait en partie du microbiote intestinal.

“Les chercheurs pensent qu'environ 20 % des utilisateurs subiront des conséquences négatives, mais il y a un manque de connaissances pour comprendre pourquoi, explique Nafissa Ismail, professeure titulaire à l'École de psychologie et directrice du laboratoire NISE (Neuroimmunologie, Stress et Endocrinologie) au sein de l’Université d’Ottawa. Nous savons que toutes les femmes qui prennent des contraceptifs oraux ne subiront pas d'effets indésirables sur l'humeur et la cognition et qu'il existe des différences individuelles frappantes. Ce que nous avons vraiment besoin de savoir, c'est s'il est sûr de prescrire des contraceptifs oraux ou même d'autres contraceptifs hormonaux à nos jeunes femmes”.

Une modification de l’humeur due à l’âge et au microbiote

D’après les résultats des chercheurs, l’âge auquel les jeunes filles commencent à prendre le contraceptif oral pourrait avoir un impact sur l’humeur. Plus elles démarreraient tôt, plus elles pourraient être sujettes aux effets sur l’humeur.

Autre découverte : le microbiote aurait un lien avec ces effets secondaires des contraceptifs oraux sur l’humeur. Celui-ci est une partie de l’intestin où vivent tout un ensemble de micro-organismes : bactéries, virus, parasites et champignons non pathogènes. Il influence une grande partie de l’organisme, comme le système immunitaire, le cerveau, le système cardio-vasculaire ou encore le système osseux… Selon l’Institut Pasteur, “une modification du microbiote intestinal peut être à l’origine d’un état dépressif”.

“Ce travail est très important car la recherche sur la santé des femmes a été négligée pendant des décennies et il y a tellement de questions spécifiques à la santé des femmes qu'il faut impérativement aborder, développe Nafissa Ismail. Nous espérons qu'en rendant les informations disponibles, les femmes seront en mesure de prendre des décisions éclairées”. L’équipe de scientifiques compte désormais poursuivre ses recherches pour mieux comprendre l'impact des contraceptifs oraux sur le développement du cerveau des adolescentes qui, à ce moment de la vie, subit de forts changements.