Contraceptifs hormonaux : comment ils affectent le cerveau des adolescentes

L'ESSENTIEL La contraception hormonale peut prendre la forme de pilule, de patch ou d'implant.

En France, la contraception est gratuite pour les femmes de moins de 26 ans.

La pilule est le moyen de contraception le plus utilisé par les adolescentes, selon des chiffres de l’Assurance maladie. Cette contraception hormonale est considérée comme sûre et efficace par les professionnels de santé, mais des scientifiques s’interrogent sur ses effets sur les jeunes femmes. Des chercheurs de l’université de l’Ohio, aux États-Unis, présentent les résultats d’une étude sur ce sujet réalisée avec des rats.

Pourquoi s’intéresser aux effets des contraceptifs hormonaux sur les adolescentes ?

"On ne sait pas grand-chose sur la façon dont le contrôle hormonal de la fertilité influence le cerveau et le comportement des adolescentes", estime la co-autrice de cette recherche Kathryn Lenz, professeure agrégée de psychologie à l'Ohio State. "L'adolescence est une période largement sous-étudiée du point de vue des changements cérébraux et hormonaux." Avec les autres auteurs, ils reconnaissent l’impact positif des contraceptifs hormonaux sur la santé et l’autonomie des femmes. "Ce dont nous avons besoin, c'est de connaître les effets des hormones synthétiques sur le cerveau afin de pouvoir prendre des décisions éclairées", souligne l’autrice principale Benedetta Leuner, professeure agrégée de psychologie à l'Ohio State.

Une étude sur les effets des contraceptifs hormonaux sur le cerveau de rats

Pour mieux comprendre les effets de ces contraceptifs, les chercheurs ont utilisé des rats de laboratoire. Ils ont donné une combinaison d'œstrogènes synthétiques et de progestérone à des rats femelles pendant trois semaines, environ un mois après leur naissance, ce qui est équivalent au début de l'adolescence chez l’humain. Les médicaments ont eu un effet contraceptif : ils ont perturbé le cycle de reproduction des rongeurs. Des analyses sanguines ont montré que les rats traités produisaient plus de corticostérone que les animaux non traités, ce qui signifie qu'ils étaient stressés. Leurs glandes surrénales étaient également plus grosses, "ce qui suggère que leur production d'hormones de stress était systématiquement plus élevée que celle des animaux témoins", observent les auteurs.

De futures recherches sur la contraception hormonale

Dans le cerveau, les chercheurs ont aussi constaté des changements : "Une analyse des marqueurs d'activation des gènes dans le cortex préfrontal des animaux a montré une diminution des synapses excitatrices dans cette région du cerveau chez les rats traités par rapport aux témoins, observent-ils. (…) La perte des seules synapses excitatrices dans le cortex préfrontal a été liée à l'exposition au stress chronique et à la dépression dans des recherches antérieures." Les transmissions des signaux entre les cellules du cerveau dans la zone du cortex préfrontal était aussi perturbée chez les rats traités, or cette zone "continue de se développer tout au long de l’adolescence". Dans un futur proche, les auteurs de l’étude souhaitent pousser plus loin leurs recherches pour comprendre si les effets observés sont liés à la contraception en elle-même ou bien au blocage des hormones naturelles.