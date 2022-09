Comment les pilules contraceptives affectent-elles le cerveau ?

Plus de 150 millions de femmes dans le monde utilisent une contraception orale. Beaucoup l’ont adoptée de bonne heure, au cours de leur adolescence. Bien qu’elle ait contribué à la libération de la femme, la pilule est également connue pour ses effets secondaires, dont certains restent à découvrir. À l'université d'Ottawa au Canada, une équipe de chercheurs a voulu étudier les effets des contraceptifs oraux sur le cerveau, surtout lorsqu'ils sont pris tôt.

Des changements dans la structure du cerveau

Nafissa Ismail et Andra Smith ont comparé la réactivité au stress (la façon de réagir d'une personne dans une situation stressante) de femmes qui prenaient la pilule depuis un jeune âge, et d’autres ne l'ayant jamais utilisée. Elles ont trouvé des différences dans la structure et le fonctionnement du cerveau entre les deux groupes de femmes. “L’usage d’une contraception orale est associé à une augmentation de l’activité du cortex préfrontal lorsque la mémoire est stimulée négativement, par des images d’armes ou d’accidents de voiture par exemple", d’après Nafissa Ismail, professeure associée de psychologie.

Les deux groupes de femmes avaient également une activité cérébrale différente lorsque les images évoquées étaient neutres. Les femmes qui prenaient la pilule depuis un jeune âge réagissaient également différemment au stress : elles ne réagissaient pas autant aux situations stressantes que les autres femmes. “L’utilisation d’une contraception orale est associée à des changements structurels significatifs dans les régions cérébrales liées à la mémoire et au processus émotionnel", selon la chercheuse.

Serait-ce l’explication des troubles de l'humeur ?

Cette conclusion pourrait aider à mieux comprendre certains des effets de la contraception. La scientifique pense que ce "mécanisme neuronal" peut expliquer pourquoi certaines femmes éprouvent des troubles de l'humeur après avoir pris la pilule. "Certaines femmes se plaignent de troubles dépressifs lorsqu’elles prennent la pilule", a-t-elle indiqué.

Des recherches antérieures avaient également étudié le lien entre les troubles de l'humeur et la pilule contraceptive. En 2016, des chercheurs danois ont découvert que les femmes sous pilule contraceptive sont plus susceptibles de prendre des antidépresseurs que les femmes qui utilisent une autre forme de contraception. Plus récemment, d’autres scientifiques ont montré que les troubles de l'humeur liés à la prise de pilule étaient associés à l’ocytocine, une hormone présente dans l'organisme, sécrétée en fonction de signaux sociaux ou émotionnels. “L’objectif de notre recherche n’est pas d’inquiéter les femmes ou de les empêcher de prendre la pilule, explique Nafissa Ismail. Nous voulons seulement les informer afin qu’elles puissent prendre une décision en connaissance de cause de ce qui est le mieux pour elles."