Contraception masculine : une pilule sans hormones s’avère efficace chez des souris

L'ESSENTIEL Une pilule contraceptive non hormonale masculine a montré des résultats prometteurs chez des modèles animaux, d’après une nouvelle étude.

Les chercheurs se sont appuyés sur une nouvelle stratégie basée sur l’inhibition de la molécule sérine/thréonine kinase 33 ou STK33, "une protéine qui est spécifiquement nécessaire à la formation de spermatozoïdes fonctionnels, et donc à la fertilité chez l’humain et la souris".

Chez les souris, la pilule a permis de réduire la motilité des spermatozoïdes, leur nombre, ainsi que leur capacité à féconder des femelles. A noter que l’effet contraceptif était réversible.

Bientôt une nouvelle option contraceptive pour les hommes, en plus des préservatifs et de la vasectomie ? Alors que la recherche en la matière n'en est encore qu'à ses débuts, une pilule contraceptive non hormonale masculine a montré des résultats prometteurs chez des modèles animaux, d’après une nouvelle étude publiée dans la revue Science.

Réduction de la motilité des spermatozoïdes chez les souris

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs du Baylor College of Medicine, aux Etats-Unis, se sont appuyés sur une nouvelle stratégie basée sur l’inhibition de la molécule sérine/thréonine kinase 33 ou STK33, "une protéine qui est spécifiquement nécessaire à la formation de spermatozoïdes fonctionnels, et donc à la fertilité chez l’humain et la souris", peut-on lire dans un communiqué. Des études antérieures ont déjà montré que l’élimination du gène STK33 rendait les rongeurs et les humains stériles, du fait de spermatozoïdes anormaux et d’une mauvaise mobilité du sperme. Et ce, sans provoquer d’autres dégâts, sur la taille des testicules par exemple.

En utilisant la technologie de chimiothèque codée par ADN (DEC-Tec, en anglais), les scientifiques ont découvert de puissants inhibiteurs spécifiques à la protéine STK33, à partir desquels ils ont créé des versions modifiées pour les rendre "plus stables et plus sélectifs". Parmi ces dernières, c’est "le composé CDD-2807 qui s’est avéré le plus efficace" sur les modèles de souris à l’étude. En effet, celui-ci a permis de réduire la motilité des spermatozoïdes, leur nombre, ainsi que leur capacité à féconder des femelles.

Un effet contraceptif réversible

"Il est important de noter que l’effet contraceptif était réversible, précisent les chercheurs. Après une période sans composé CDD-2807, les spermatozoïdes des souris ont ainsi retrouvé leur motilité et leur nombre. Les rongeurs étaient à nouveau fertiles." L’équipe de scientifiques prévoit à l’avenir d’aller plus loin et "d’évaluer l’efficacité des composés inhibiteurs de STK33 chez les primates".

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une pilule masculine présente de bons résultats. Plusieurs contraceptifs à base d’hormones ont montré des taux d’efficacité pendant les expériences pouvant atteindre jusqu’à 94 %, mais la plupart d'entre eux affectaient le développement des spermatozoïdes sur une longue période. Il a fallu attendre 2023 pour qu’une pilule contraceptive non hormonale voit le jour.