Contraception masculine : une nouvelle cible découverte

L'ESSENTIEL Une classe de médicaments, appelés inhibiteurs d'HDAC, peut arrêter la production de spermatozoïdes chez des souris.

Cependant, ce traitement ne réduit ni leur désir de s'accoupler, ni la reproduction future.

"Cela en fait une approche thérapeutique prometteuse, que nous espérons voir bientôt développée pour des essais cliniques chez les êtres humains", selon les auteurs.

"Malgré les nombreuses options de contraception féminine, près de la moitié des grossesses ne sont pas désirées. Les choix de planification familiale pour les hommes se limitent actuellement à des préservatifs peu fiables et à des vasectomies invasives dont la réversibilité est douteuse", a déclaré une équipe internationale de chercheurs. Récemment, elle a révélé avoir identifié une nouvelle méthode interrompant la production de spermatozoïdes, qui est à la fois non-hormonale et réversible. Afin de parvenir à cette découverte, les scientifiques ont mené une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

La mutation de la protéine SMRT a empêché la production de spermatozoïdes matures

Pour rappel, les cellules souches dans les testicules se multiplient en permanence, jusqu'à ce qu'un signal leur indique qu'il est temps de se transformer en spermatozoïdes. Ce processus est appelé "spermatogenèse". Ce signal se présente sous la forme d'acide rétinoïque, un produit de la vitamine A. Des impulsions d'acide rétinoïque se lient aux récepteurs de l'acide rétinoïque dans les cellules et, lorsque le système est parfaitement aligné, cela déclenche un programme génétique complexe qui transforme les cellules souches en spermatozoïdes matures. D’après les scientifiques, pour que cela fonctionne, les récepteurs de l'acide rétinoïque doivent se lier à la protéine SMRT.

Dans le cadre des travaux, ils ont examiné des souris génétiquement modifiées qui avaient été développées en laboratoire. Chez ces rongeurs, la protéine SMRT a subi une mutation et ne pouvait se lier aux récepteurs de l'acide rétinoïque. Sans cette interaction entre la protéine et les récepteurs, les animaux n'étaient pas en mesure de produire des spermatozoïdes matures. Cependant, elles présentaient des taux de testostérone et un comportement normaux, ce qui indiquait que leur désir de s'accoupler n'était pas affecté.

La fertilité des rongeurs a été rétablie deux mois après l’arrêt de l’inhibiteur d'HDAC

Pour voir s'ils pouvaient reproduire ces résultats génétiques par une intervention pharmacologique, les auteurs ont traité des souris normales avec du MS-275, un inhibiteur d'HDAC administré par voie orale. En bloquant l'activité du complexe SMRT-récepteur de l'acide rétinoïque-HDAC, le médicament a réussi à stopper la production de spermatozoïdes sans produire d'effets secondaires évidents. Dans les 60 jours qui ont suivi l'arrêt du traitement, la fertilité des rongeurs a été complètement rétablie et leur progéniture a présenté un développement sain.

"Lorsque nous ajoutons le médicament, les cellules souches se désynchronisent des impulsions d'acide rétinoïque et la production de spermatozoïdes s'arrête, mais dès que nous retirons le médicament, les cellules souches peuvent rétablir leur coordination avec l'acide rétinoïque et la production de spermatozoïdes redémarre. (…) Cela en fait une approche thérapeutique prometteuse, que nous espérons voir bientôt développée pour des essais cliniques chez les êtres humains", a conclu Ronald Evans, co-auteur des recherches.