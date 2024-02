Contraception : de plus en plus d'hommes recourent à la vasectomie en France

L'ESSENTIEL La vasectomie est une méthode de contraception masculine définitive consistant en la section et l'occlusion des canaux déférents, ce qui empêche les spermatozoïdes de rejoindre l'urètre et, par conséquent, d'être éjaculés.

"Dans le cadre de son programme de travail dédié à la santé sexuelle des Français et leur contraception, EPI-PHARE (groupement d’intérêt scientifique en épidémiologie des produits de santé ANSM-Cnam) a réalisé une étude pour établir un état des lieux du recours à la vasectomie en France entre 2010 et 2022", peut-on lire dans un communiqué de presse.



Aujourd’hui en France, les seules méthodes contraceptives masculines remboursées par l’Assurance Maladie sont les préservatifs (pour les moins de 26 ans) et la vasectomie, autorisée depuis 2001 dans notre pays.



La vasectomie est une méthode de contraception définitive consistant en la section et l'occlusion des canaux déférents, ce qui empêche les spermatozoïdes de rejoindre l'urètre et, par conséquent, d'être éjaculés. Réalisée le plus souvent sous anesthésie locale, la vasectomie est une intervention chirurgicale courte, efficace et sans contre-indication absolue.

Vasectomie en France : un taux annuel multiplié par 15 en 12 ans

Grâce aux données du Système National des Données de Santé (SNDS), l’étude réalisée par EPI-PHARE montre que le nombre de vasectomies a fortement augmenté depuis 2010 en France, avec un taux annuel multiplié par 15 en 12 ans (de 1940 en 2010 à 30.288 vasectomies en 2022).



Dans le même temps, le nombre de stérilisations féminines a été divisé par deux entre 2013 et 2022 (de 45.138 stérilisations en 2013 à 20.325 en 2022) après une augmentation initiale entre 2010 et 2013.



"Pour la première fois en France, en 2021 et 2022, il y a eu davantage de stérilisations masculines que de stérilisations féminines. En 2022, trois stérilisations masculines ont été pratiquées pour deux stérilisations féminines", soulignent les auteurs de l’enquête. "Les hommes ayant recours à la vasectomie étaient en moyenne de plus en plus jeunes entre 2010 et 2022 (de 44 à 41 ans en âge moyen) et semblaient correspondre à des profils de niveaux socioéconomiques les plus favorisés", ajoutent-ils.



Rapporté à la population d’hommes de 20 à 70 ans, les Pays de la Loire et la Bretagne sont les régions où les taux de pratique de vasectomie ont été les plus élevés sur les 13 années étudiées. À l’inverse, les taux ont été nettement plus faibles en Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans les Hauts-de-France, en Corse et en Île-de-France.

Vasectomie en France : "des résultats rassurants quant à la sûreté des procédures"

"Les résultats semblent par ailleurs rassurants quant à la sûreté des procédures de vasectomie, avec notamment un recours modéré des hommes aux antalgiques dans l’année post-opératoire (période d’étude 2010-2021)" analyse le groupement d’intérêt scientifiques. "Les complications locales détectables dans le SNDS concernaient dans l’année post-vasectomie un homme sur cent, et les reprises chirurgicales étaient quasi exceptionnelles", écrit-il dans son rapport.



Enfin, le taux de recours à la vasovasostomie apparait comme particulièrement faible au sortir de cette enquête.

"La France semble progressivement combler son retard, bien que le nombre de procédures demeure encore inférieur à ceux des pays leaders en matière de contraception masculine définitive", termine EPI-PHARE. "La surveillance du taux de procédures de vasectomie au niveau national doit donc être poursuivie afin de confirmer ou non la récente appropriation par les hommes français de cette contraception définitive", conclut l’institution.