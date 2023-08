Contraception : les vasectomies de plus en plus courantes aux Etats-Unis

L'ESSENTIEL Les données d'assurance révèlent que les vasectomies sont de plus en plus courantes aux États-Unis.

La vasectomie est une opération de stérilisation masculine.

Cette augmentation suggère un intérêt plus grand pour les vasectomies après que la Cour suprême a annulé l’arrêt qui accordait aux Américaines le droit d'avorter dans tout le pays.

Une nouvelle étud​​e témoigne de la popularité croissante de la vasectomie chez les hommes. D’après des chercheurs de l'université de Chicago, aux Etats-Unis, cette procédure est en augmentation de 26 %.

La vasectomie, la solution face aux entraves à la liberté d'avorter ?

La vasectomie est une procédure chirurgicale ambulatoire qui offre une contraception permanente en empêchant les spermatozoïdes de quitter le corps, expliquent les auteurs.

Ils se sont intéressés à cette question suite à l'arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis de 2022 dans l'affaire Dobbs v. Jackson Women's Health Organization qui a annulé l'arrêt Roe v. Wade. Cette décision historique avait été rendue en 1973 sur la question de la constitutionnalité des lois qui criminalisent ou restreignent l'accès à l'avortement.

Les chercheurs ont donc cherché à savoir si l'anticipation d'une restriction de l'accès à l'avortement avait accru l'intérêt pour les vasectomies au cours des années précédentes en utilisant les données des assurances de santé privées aux Etats-Unis.

Les vasectomies sont en augmentation de plus de 25 %

Les résultats révèlent que le pourcentage de tous les patients masculins bénéficiant d’une assurance privée aux Etats-Unis, âgés de 18 à 64 ans et subissant une vasectomie au cours d'une année donnée a augmenté entre 2014 (0,427 %) et 2021 (0,537 %).

"Si les chiffres absolus au sein de la population générale restent faibles - environ 4 % des hommes déclarent avoir subi une stérilisation au cours de leur vie - l'augmentation relative de 26 % des taux de vasectomie signifie que les urologues doivent se préparer à des conversations plus fréquentes sur la planification familiale”, expliquent les auteurs.

D’après l’analyse des variations des taux de vasectomie selon l’âge, cette opération est davantage populaire auprès d’hommes qui, auparavant, n'auraient peut-être pas opté pour une contraception permanente.

Vasectomie : Les jeunes hommes de plus en plus séduits par cette contraception définitive

Il s’agit des hommes sans enfant, des hommes ayant une partenaire âgée de plus de 35 ans, les hommes célibataires et ceux âgés de 18 à 24 ans.

Et la tendance serait à la hausse : "Nous prévoyons une augmentation des consultations pour vasectomie dans nos cliniques. Il est essentiel que les prestataires de soins de santé soient conscients de ces tendances et proposent de manière proactive des conseils et des services de vasectomie pour répondre aux besoins croissants des patients", a déclaré l'urologue Omer Raheem, professeur adjoint de chirurgie-urologie et auteur principal de l'étude.

En France, le nombre de vasectomies pratiquées a lui aussi fortement augmenté ces dix dernières années.