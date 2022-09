Augmentation du nombre de vasectomies en France

L'ESSENTIEL La vasovasostomie est l’opération inverse à la vasectomie, elle consiste à relier à nouveaux les canaux déférents et de pouvoir - si l’acte chirurgical est réussi - à nouveau avoir des enfants.

La ligature des trompes pour les femmes et la vasectomie pour les hommes ne peuvent être réalisées que si la personne est majeure.

C’est une méthode de contraception que les hommes choisissent de plus en plus : la vasectomie. En 2010, l’Assurance maladie recensait 1.908 actes remboursés… Alors qu’en 2021, il y en a eu 23.306 d’après les chiffres de l’Assurance maladie relayés par le média 20 Minutes.

La vasectomie est une méthode de stérilisation masculine qui consiste à sectionner les canaux déférents qui permettent le passage des spermatozoïdes depuis les testicules. Ainsi, quand un homme est opéré, il devient stérile et ne peut donc plus avoir d’enfant.

Multipliée par 10 en 10 ans

“La vasectomie a été multipliée par dix en dix ans, les chiffres restent faibles car on part de très loin, mais clairement ça explose, explique Vincent Hupertan, urologue. En septembre 2016, je pratiquais trois vasectomies par mois, là je suis à 35, au maximum de mes capacités”. À l’étranger, cette pratique est beaucoup plus courante qu’en France, notamment dans les pays anglo-saxons et au Québec, où un homme sur trois de plus de 50 ans se fait opérer.

Dans l’hexagone, cette méthode de contraception a été légalisée par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001. “Les premières années suivant la légalisation, la demande était très faible, à cause de préjugés dans la population, de manque d’informations et de difficultés d’accès, explique Elodie Serna, docteure en histoire, auteure de l’essai Opération vasectomie à 20 Minutes. Depuis 2011-2012, les choses ont changé en partie à cause de la "crise de la pilule", qui a fait réagir sur les usages des hormones. C’est à peu près dans la même période que des collectifs se sont remobilisés sur le sujet de la contraception masculine”.

Pas d’impact sur le désir ou les rapports

Néanmoins, selon Antoine Faix, membre de l’association française d’urologie, il reste encore des freins chez certains hommes. “Le premier, c’est la peur de la douleur, explique-t-il. Persistent aussi tout un tas de tabous concernant la virilité, d’idées reçues autour des conséquences potentielles qu’aurait l’opération sur l’érection ou le plaisir”. Pourtant, la vasectomie n’a pas d’effet sur l’apparence physique et ne modifie pas non plus la qualité de l’érection ni de l’éjaculation. Elle n’affecte pas non plus le désir sexuel, le comportement psychologique et affectif.

L’acte chirurgical en lui-même est assez rapide, soit une dizaine de minutes, réalisé sous anesthésie locale. Après l’opération, le patient peut ressentir quelques douleurs - qui seront soulagées par un traitement - ou avoir des hématomes qui vont disparaître au bout de quelques jours. Souvent, les médecins recommandent d’éviter les efforts physiques, les chocs ainsi que les rapports sexuels pendant une petite semaine après l'intervention.

Côté féminin, l’opération de stérilisation s’appelle la ligature des trompes. Selon les chiffres de l’Assurance maladie, leur nombre a chuté entre 2010 et 2021, passant de 31.473 à 21.490.