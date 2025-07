«J'avais empoisonné mon foie» : elle a failli recevoir une greffe due à la prise de curcuma

L'ESSENTIEL Une forte dose quotidienne de curcuma ingéré a provoqué des maux d'estomac, des nausées et de la fatigue chez une femme de 57 ans.

Elle "était à deux doigts d'une lésion hépatique complète, d'une insuffisance hépatique nécessitant une greffe."

Après avoir bénéficié d’un traitement par voie intraveineuse, son foie a pu se régénérer.

En mars dernier, Katie Mohan apprend en consultant le compte d’un médecin sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, qu’une supplémentation en curcuma aide à lutter contre l’inflammation et les douleurs articulaires. En effet, cette plante, utilisée comme épice dans différentes cuisines, est connue pour ses potentielles propriétés digestives, antioxydantes et anti-inflammatoires. Ainsi, l’Américaine décide de prendre des gélules contenant du curcuma ou sa substance active, la curcumine. Mais quelques semaines plus tard, la femme de 57 ans souffre de maux d’estomac, de nausées et de fatigue. "Je ne me sentais pas bien en général. J'ai aussi remarqué que, malgré une consommation quotidienne importante d'eau, mes urines étaient plus foncées", a-t-elle raconté à NCB News. Sur le moment, elle ne fait pas le lien ses symptômes et la prise de compléments alimentaires à base de curcuma.

"Katie était à deux doigts d'une insuffisance hépatique nécessitant une greffe"

En mai, la patiente visionne un reportage sur la hausse des lésions hépatiques dues aux gélules à base de plantes. "J'ai eu une révélation. J'avais empoisonné mon foie." La semaine suivante, elle s’est rendue aux urgences. Ses analyses sanguines ont révélé un taux d'enzymes hépatiques environ 60 fois supérieur à la limite normale causé par la forte dose quotidienne de curcuma ingérée. Rapidement, la quinquagénaire a été admise dans un hôpital local du New Jersey, puis transférée à l'hôpital NYU Langone, à New York. "C'était très grave. Katie était à deux doigts d'une lésion hépatique complète, d'une insuffisance hépatique nécessitant une greffe", a déclaré le Dr Nikolaos Pyrsopoulos, hépatologue à l'université de New York. Pendant six jours, l’Américaine a été hospitalisée et surveillée de près. Grâce à un traitement par voie intraveineuse, son foie a pu se régénérer. Au début du mois de juillet, elle est en convalescence. "Je ne prendrai plus jamais de compléments alimentaires !"

180 mg de curcumine par jour

Ce n’est pas la première fois que ce type de cas est rapporté. En effet, le curcuma peut représenter un danger pour la santé. En 2022, l’Anses alerte sur ses effets indésirables après avoir reçu 100 signalements d’hépatites liées à la prise de gélules contenant du curcuma. "Le curcuma est contre-indiqué chez les personnes qui souffrent d’obstruction des voies biliaires (calculs). Celles qui souffrent d’une maladie du foie doivent consulter leur médecin avant de prendre du curcuma en grande quantité. Enfin, le curcuma à dose élevée est déconseillé en cas d’ulcère de l’estomac ou du duodénum, car il risque d’augmenter l’irritation. Les personnes qui souffrent de calculs rénaux doivent également rester vigilantes en cas de prise de doses élevées de curcuma", peut-on lire sur le site Santé.fr.

Selon l’Anses, pour une consommation de curcumine sans risque pour la santé, l’Efsa a fixé la dose journalière admissible (DJA) à 180 mg de curcumine par jour pour un adulte de 60 kg.