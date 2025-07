La qualité du sperme, reflet de votre hygiène de vie ?

L'ESSENTIEL Le spermogramme est un examen médical pour évaluer la qualité du sperme.

Selon une nouvelle étude, il peut aussi donner des indications plus générales sur l’état de santé d’un homme.

Cet éclairage pourrait permettre aux patients de changer leur mode de vie et de réduire le risque de maladies.

Quand les résultats d’un spermogramme ne sont pas bons, les médecins recommandent généralement au patient de changer son hygiène de vie : plus de sport, alimentation équilibrée, diminution du stress, etc. Le but ici est d’améliorer la qualité des gamètes pour avoir un enfant. Mais le spermogramme pourrait-il signaler d’autres problèmes que ceux liés à la fertilité ? Les chercheurs de l'Université d'Adélaïde, en Australie, en sont persuadés. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Nature Reviews Urology, ils estiment même que cet examen pourrait devenir un indicateur de santé globale chez les hommes.

Le spermogramme, un indicateur de fertilité et de santé

“Cette analyse offre un aperçu précieux de la santé reproductive, un élément important de la santé et du bien-être en général”, explique le Dr Nicole McPherson, l’une des autrices, dans un communiqué. En effet, la qualité des spermatozoïdes est influencée par divers critères, qui ont aussi un impact sur la santé globale.

“La fertilité masculine est fortement influencée par des facteurs environnementaux, liés au mode de vie et [à des paramètres, NDLR] médicaux, souligne le Dr Nicole McPherson. Des données probantes montrent que des interventions à court et à long terme, comme la supplémentation nutritionnelle et l'adaptation du mode de vie, peuvent améliorer la qualité du sperme et le potentiel de fertilité.”

Changer son hygiène de vie sur le long terme

Et tout ce qui a un impact positif sur la qualité du sperme pourrait être tout autant bénéfique pour la santé. Pour les auteurs de l'étude, analyser les résultats d'un spermogramme avec une vision à plus long terme, en informant les patients sur ce qu’ils signifient pour leur santé, pourrait ainsi leur permettre de prendre des résolutions pérennes : sport, alimentation, arrêt du tabac, etc. Des habitudes qui ont un impact significatif et réduisent le risque de maladies chroniques.

“Nous devons toutefois garder à l'esprit que, même si les hommes s'intéressent de plus en plus à leur santé reproductive, l'annonce d'un spermogramme anormal peut être très traumatisante et les hommes perçoivent généralement cette nouvelle comme un profond échec de la masculinité, souvent accompagné d'un profond sentiment de culpabilité et de honte”, assure le Dr Nicole McPherson.

En cas de résultat anormal au spermogramme, les chercheurs appellent les médecins à faire un bilan de santé plus poussé. Le but étant d’identifier la ou les causes pour y remédier le plus tôt possible.