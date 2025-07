Insuffisance veineuse chronique : ce qu’il faut savoir sur la maladie de Donald Trump

L'ESSENTIEL Donald Trump souffre d'une insuffisance veineuse chronique.

La maladie lui a été diagnostiquée après l’apparition de "légers gonflements dans le bas de ses jambes".

Après la publication de plusieurs photos de Donald Trump présentant des ecchymoses sur les mains et des chevilles enflées, la santé du président américain de 79 ans a beaucoup interrogé surtout sur les réseaux ces derniers jours. Mais le jeu des spéculations est fini. La Maison Blanche a indiqué, le 17 juillet 2025, que l’élu est atteint d’insuffisance veineuse chronique.

Donald Trump et insuffisance veineuse chronique : une affection “bénigne et courante”

Lors du point presse, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a indiqué que les médecins avaient diagnostiqué une insuffisance veineuse chronique à Donald Trump après l’apparition de "légers gonflements dans le bas de ses jambes".

Elle a ajouté que cette maladie liée à une mauvaise circulation sanguine dans les veines des jambes était "bénigne et courante, particulièrement chez les individus de plus de 70 ans". Elle a aussi assuré que les examens menés n’avaient trouvé aucune trace de "thrombose veineuse profonde ou de maladie artérielle".

Les ecchymoses sur les mains du chef de l'État seraient de leur côté la conséquence "des fréquents serrages de mains" et d’une prise d'aspirine, "dans le cadre d'un régime préventif cardiovasculaire standard".

Karoline Leavitt a conclu son intervention en assurant que "le président demeure en excellente santé", et que tous ses résultats d’examens "étaient dans les normes".

Insuffisance veineuse chronique : les signes et facteurs de risques à connaître

L’insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs se caractérise par une mauvaise circulation du sang dans les veines de la jambe. Cela se produit "lorsqu'une obstruction veineuse (p. ex., en cas de thrombose veineuse profonde), une insuffisance valvulaire veineuse ou une réduction de la contraction des muscles entourant les veines (p. ex., consécutivement à une immobilité), réduisent le débit veineux et augmentent la pression veineuse (hypertension veineuse)", explique le Manuel MSD sur son site internet.

"En l’absence de traitement, la stagnation du sang dans les jambes, aussi appelée « stase » va entraîner un phénomène d’auto-aggravation : elle est source de dilatation veineuse, elle-même responsable d’aggravation de l’incontinence des valvules et donc source d’augmentation de la stase. Elle peut également entraîner sur le long terme de graves complications telles que la thrombose veineuse (phlébite) ou l’embolie pulmonaire", ajoute la Fédération Française de cardiologie.

Plusieurs signes doivent alerter :

une sensation de jambes lourdes, en particulier en fin de journée ;

des fourmillements ou un besoin irrépressible de bouger les jambes ;

les œdèmes, caractérisés le plus souvent par un gonflement des mollets, des chevilles ou des pieds ;

des crampes musculaires nocturnes ;

l’apparition de varicosités (dilatations permanentes de très petites veines d'un diamètre compris entre 0.1 à 1 millimètre, ndlr) ou de varices sur les membres inférieurs ;

un eczéma au niveau des varices provoquant des démangeaisons ;

les ulcères variqueux : un traitement est recommandé pour accélérer la cicatrisation et éviter une surinfection.

L’excès de poids, la sédentarité, l’âge, l’hérédité familiale, le tabagisme, la grossesse, les métiers où il faut se tenir debout (infirmier, coiffeur, serveur…) ou assis (chauffeur, secrétaires) très longtemps, ainsi que les vols long-courrier fréquents favorisent l’apparition du trouble.