Parkinson : et si des prélèvements cutanés pouvaient détecter la maladie avant l’apparition des symptômes ?

L'ESSENTIEL "Le sébum est facile à prélever à l'aide de compresses de gaz prélevées sur le visage ou le haut du dos", d’après des scientifiques britanniques et autrichiens.

Les composés volatils présents dans cette substance huileuse produite par la peau constituent des biomarqueurs clés pour identifier la maladie de Parkinson à ses premiers stades.

Désormais, l’objectif des chercheurs est de développer un test fiable et non invasif qui aide les médecins à détecter la maladie de Parkinson plus tôt, à suivre sa progression et, à terme, à améliorer les résultats pour les patients.

"La maladie de Parkinson a été associée à une odeur distincte, émanant de la peau et plus forte dans les zones riches en sébum", selon des preuves scientifiques. Dans une étude, des chercheurs des universités de Manchester (Royaume-Uni) et d'Innsbruck (Autriche) ont voulu vérifier cette théorie. Pour cela, ces derniers ont, à l'aide d'une technique appelée désorption thermique-chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (TD-GC-MS), analysé des prélèvements cutanés de 46 personnes atteints de la maladie de Parkinson, de 28 adultes en bonne santé et de 9 volontaires souffrant d'un trouble du sommeil appelé trouble du comportement en sommeil paradoxal isolé (TCSPi), un signe avant-coureur connu de la maladie de Parkinson. Les auteurs se sont concentrés sur les composants volatils du sébum.

Parkinson : 55 caractéristiques significatives du sébum identifiées

"Nous avons trouvé 55 caractéristiques significatives du sébum." Dans le détail, les participants atteints de trouble du comportement en sommeil paradoxal isolé présentaient des profils chimiques distincts dans leur sébum, différents de ceux des personnes en bonne santé, mais pas encore aussi prononcés que ceux des adultes souffrant de la maladie de Parkinson. D’après l’équipe, ces données étayent l'hypothèse selon laquelle la pathologie laisse une trace détectable sur l'organisme bien avant l'apparition des symptômes physiques.

Les résultats, publiés dans la revue npj Parkinson's Disease, ont également montré qu’il était possible de distinguer les prélèvements effectués sur des personnes atteintes de TCSPi de ceux du groupe témoin et des patients atteints de la maladie de Parkinson. Les scientifiques ont pu détecter les deux maladies dans deux des prélèvements effectués sur des adultes souffrant de TCSPi, chez qui la maladie de Parkinson a été diagnostiquée lors de leur consultation clinique suivante, après prélèvement.

Le sébum est "idéal pour un dépistage systématique non invasif" de la maladie de Parkinson

"Il s'agit de la première recherche à démontrer une méthode de diagnostic moléculaire de la maladie de Parkinson au stade prodromique ou précoce. (…) Le sébum est facile à prélever à l'aide de compresses de gaz prélevées sur le visage ou le haut du dos, ce qui le rend idéal pour un dépistage systématique non invasif et une surveillance régulière", a indiqué l’équipe qui continue de développer et d'améliorer ce test non invasif afin de l'utiliser à terme comme outil pratique en milieu clinique réel et aider les médecins à détecter la maladie de Parkinson plus tôt.