Vous êtes de plus en plus inattentif ? Découvrez les causes

L'ESSENTIEL "Au fil des années, la durée d'attention moyenne d'un être humain est passée de 12 secondes en 2000 à 8 secondes en 2013", d’après plusieurs études.

Une enquête, menée auprès de 1.008 personnes, montre que le stress et l'anxiété contribuent principalement à la faible capacité d'attention.

Le manque de sommeil et l’usage des appareils numériques font aussi partie des causes d’inattention.

À l’ère de la distraction, le temps d'attention ne cesse de baisser. "Au fil des années, la durée d'attention moyenne d'un être humain est passée de 12 secondes en 2000 à 8 secondes en 2013", plus précisément "de 8,25 secondes, soit moins que celle du poisson rouge (9 secondes)", selon plusieurs recherches citées par le Samba Recovery. Mais quelles sont les causes de cette inattention ? Afin d’en avoir le cœur net, des scientifiques du Centre médical Wexner et la Faculté de médecine de l'Université d'État de l'Ohio ont mené une enquête en ligne et par téléphone, du 2 au 5 mai 2025, auprès de 1.008 adultes de plus de 18 ans.

Problèmes d’attention : voici les 8 causes

Les résultats, publiés dans un communiqué, ont montré que seuls 25 % des personnes interrogées avaient déclaré ne pas avoir de problèmes de capacité d'attention. Pour 43 % des répondants, le stress et l'anxiété contribuent principalement à la faible capacité d'attention. Ces deux facteurs ont été suivis du manque de sommeil (39 %) et de l’usage des appareils numériques (35 %). Les participants ont également pointé du doigt l'ennui ou le manque d'intérêt (31 %), le multitâche, soit le fait de faire plusieurs choses à la fois (23 %), le manque d'activité physique (21 %), une mauvaise alimentation et/ ou hydratation (20 %) et des problèmes de santé, comme le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou TDAH (18 %).

"Le stress, le fait de ruminer et de penser sans cesse à des choses différentes peuvent certainement affecter la capacité d'attention et la concentration. Souvent, lorsque les patients viennent me voir, ils s'inquiètent de leur capacité de concentration, et il y a de fortes chances que ce soit dû au stress ou à l'anxiété. (…) Un manque d'attention peut avoir des conséquences à long terme. Lorsque les gens font plusieurs choses à la fois, avec tant de choses en tête, ils peuvent s'épuiser. Il est alors très difficile d'apprécier les choses, ce qui peut conduire à la dépression ou à l'anxiété", a expliqué Evita Sing, psychiatre et auteur des travaux.

Comment améliorer ses capacités d’attention ?

Pour être plus attentif et concentré, la spécialiste conseille d’avoir recours à une méthode particulière appelée "Take Five" :

T : Faire des pauses fréquentes

A : Se concentrer activement sur la tâche en cours

K : Limiter les distractions

E – Éviter le fait de faire plusieurs choses à la fois.

Cinq – Prendre cinq minutes pour se recentrer

Si cette technique ne semble pas être efficace et qu'un manque de concentration ou une attention de courte durée impacte négativement la vie quotidienne, Evita Sing recommande aux patients de consulter un professionnel de santé.