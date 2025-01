Quel type de musique stimule le plus la concentration ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont identifié des caractéristiques musicales spécifiques destinées à stimuler les zones du cerveau qui nous aident à rester concentrés.

Ils ont constaté que les musiques aux "modulations rapides", qui accentuent les contrastes sonores, étaient plus efficaces que les autres musiques ou le bruit blanc pour activer les réseaux neuronaux de l’attention.

Les scientifiques conseillent des musiques rapides et sans paroles pour rester concentré.

Selon un sondage mené par LinkedIn et Spotify en 2017, près de 80 % des Français actifs estiment qu’écouter de la musique en travaillant booste leur productivité. D’autres pensent au contraire qu’elle parasite leur attention. "Beaucoup de gens jurent que la musique les aide à se concentrer, tandis que d'autres préfèrent le silence absolu", explique la professeure Psyche Loui, de la Northeastern University (Etats-Unis), qui étudie les interactions entre la musique et le cerveau. Qu'en dit la science ? La musique nous aide-t-elle vraiment à rester concentrés ?

Une musique sur mesure pour stimuler le cerveau

Dans une étude publiée dans la revue Communication Biology, Pr Loui et son équipe ont identifié des caractéristiques musicales spécifiques destinées à stimuler les zones du cerveau qui nous aident à rester concentrés sur la tâche. Ils ont notamment mesuré l’efficacité des "modulations rapides" dans un morceau de musique. Ces ajustements "accentuent les contrastes sonores, rendant les sons forts plus forts et les sons faibles plus faibles", expliquent-ils dans un communiqué, avec un extrait musical pour illustrer leur propos.

Les scientifiques ont testé ces compositions sur une quarantaine de participants réalisant des tâches informatiques demandant une concentration soutenue. Résultat : les musiques aux modulations rapides étaient plus efficaces que les autres musiques ou le bruit blanc pour activer les réseaux neuronaux de l’attention.

Booster l’attention des personnes atteintes de TDAH

L’équipe a ensuite augmenté l’intensité des modulations rapides pour observer leurs effets sur les participants présentant des difficultés d’attention, notamment ceux atteints d’un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Il est apparu que ces musiques peuvent réguler les oscillations naturelles du cerveau et favoriser une meilleure synchronisation neuronale, particulièrement chez les personnes sujettes à l’inattention.

"La musique est une forme de stimulation du cerveau", affirme Pr Psyche Loui. Si ces résultats prouvent l’efficacité des musiques conçues sur mesure, d’autres travaux pourraient explorer leur potentiel dans d’autres domaines, comme l’amélioration du sommeil ou les performances sportives. En attendant, la chercheuse conseille d’opter pour une musique "rapide, énergique et sans paroles, qui vous motive sans vous distraire".