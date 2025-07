Attaque d’abeilles : comment traiter une piqûre ?

L'ESSENTIEL En cas de piqûre d’abeille, les bons gestes permettent de limiter douleur et gonflement.

Mais attention, en présence de signes d’allergie sévère, il faut agir vite et appeler les secours.

Prévenir les piqûres reste la meilleure protection.

Dimanche 6 juillet à Aurillac, dans le Cantal, 24 personnes ont été piquées par un essaim d’abeilles. Trois d'entre-elles ont été placées en urgence absolue à la suite d’une réaction allergique. Venant d’un rucher situé sur un toit, les abeilles se sont mises à attaquer les passants qui se trouvaient dans la rue en contrebas. En cause, sûrement une attaque de frelons asiatiques – des prédateurs pour les abeilles – qui a provoqué chez elles une réaction de défense, selon plusieurs journaux.

Bien que les abeilles, comme tous les hyménoptères (guêpes, frelons...), "ne piquent que pour se défendre lorsqu'elles se sentent menacées", rappelle l’Assurance Maladie, il vaut mieux connaître les bons gestes en cas de piqûre, car cela peut parfois sauver des vies.

Une réaction locale ou généralisée ?

Dans la plupart des cas, la piqûre ne provoque qu’une réaction locale, avec douleur, rougeur et gonflement autour de la zone touchée. Mais certaines personnes souffrent d’une réaction allergique généralisée potentiellement mortelle : difficultés respiratoires, gonflement des lèvres ou de la langue, démangeaisons, évanouissement… Des troubles qui apparaissent généralement très rapidement. "Toute personne présentant un ou plusieurs de ces symptômes doit se rendre immédiatement aux urgences", qui accueillent chaque année près d’un million de personnes pour une piqûre d’abeille, affirme le Manuel MSD.

Les personnes qui se savent allergiques doivent, par ailleurs, toujours avoir sous la main un auto-injecteur d’adrénaline (autrement appelée épinéphrine), qu’il suffit de presser contre la peau pour injecter son contenu. Utilisez-le "dès le premier signe de réaction allergique".

Les bons gestes en cas de piqûre

Après avoir été piqué par une abeille, le premier réflexe à avoir est de retirer rapidement le dard. L’abeille, qui meurt après avoir sévi, laisse un aiguillon dentelé et un sac à venin dans la peau. Tant que le dard est intact, "le venin continue d'être injecté pendant plusieurs minutes après la piqûre", explique l’Assurance Maladie. Il faut donc utiliser l’ongle, "le bord non tranchant d’un couteau" ou encore "une carte bancaire" pour le retirer sans presser le sac à venin. N’utilisez pas de pince à épiler, car "la glande à venin comprimée pourrait éclater et libérer encore plus de venin dans la plaie".

Ensuite, "appliquez une compresse d’eau froide" pour soulager la douleur (mais ne plongez pas la zone dans de la glace), puis "désinfectez minutieusement". Par ailleurs, surélevez la zone piquée si cela est possible, afin de réduire le gonflement, qui peut être impressionnant. Un antihistaminique, en comprimé ou en crème, peut également soulager les démangeaisons et le gonflement.

Comment éviter les piqûres ?

Alors que, chaque année, près d’un million de personnes se rendent aux urgences pour une piqûre d’abeille, selon le Manuel MSD, la prévention reste le meilleur moyen d’agir :

-Portez des vêtements couvrants de couleurs claires et évitez parfums et laques odorantes ;

-Ne marchez pas pieds nus dans l’herbe ;

-Évitez les canettes à l’extérieur ou les zones proches de ruches, nids, fruits ou restes de nourriture ;

-Rappelez-vous : les abeilles ne piquent qu’en cas d’agression, donc restez calmes, ne paniquez pas.