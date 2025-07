Travail et canicule : forte augmentation des décès en Europe depuis 2000

L'ESSENTIEL Dans l'Union européenne, le nombre de décès liés à la chaleur sur le lieu de travail a augmenté de 42 % depuis 2000.

Peu de pays ont mis en place des mesures spécifiques pour protéger les salariés en cas de fortes chaleurs.

En France, de nouvelles règles ont été mises en place le 1er juillet.

Lundi 30 juin, un ouvrier est décédé après avoir fait un arrêt cardio-resporatoire à Besançon dans le Doubs. Selon les pompiers interrogés par France 3, l’homme s’était plaint de la chaleur. Des analyses sont en cours pour comprendre la cause de sa mort. Chez les travailleurs, la chaleur a provoqué de nombreux décès ces dernières années. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), le nombre de morts liés à la chaleur sur le lieu de travail a augmenté de 42 % depuis 2000.

Blessures, décès : les risques associés à la chaleur au travail

La chaleur contribue à la hausse du risque d’accidents du travail. En 2020, l’OIT a comptabilisé 80.000 blessures liées à la chaleur, et 67 décès. L'exposition à la chaleur au travail peut avoir des conséquences à long terme sur la santé : elle accroît le risque de maladies cardiovasculaires et/ou respiratoires, de maladies rénales chroniques ou d'infertilité. "Les dix pays ayant enregistré la plus forte augmentation du nombre de décès liés à la chaleur au travail depuis 2000 sont : l'Islande, l'Irlande, le Danemark, la Tchéquie, la Norvège, l'Autriche, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, la Slovénie et la Slovaquie", indique la Confédération européenne des syndicats dans un communiqué.

Chaleur : une nécessaire adaptation des conditions de travail

Elle appelle les États à mettre en place une législation adaptée à ces conditions de travail particulières. "Peu de pays disposent d'une législation pour assurer la sécurité des travailleurs pendant les vagues de chaleur et trop peu d'entre eux recueillent même des données sur les décès ou les blessures liés à la chaleur sur le lieu de travail", observe la Confédération. Parmi les mesures proposées, elle cite la détermination de températures maximales de travail, en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, une évalution des risques liés à la chaleur dans les entreprises, l’éducation des travailleurs et des encadrants ou encore le droit à des examens médicaux ciblés et réguliers.

En France, de nouvelles mesures en cas de fortes chaleurs au travail

En France, un décret est entré en vigueur le 1er juillet : il établit de nouvelles mesures de protection des salariés en cas de fortes chaleurs. "L'objectif est de protéger les salariés contre les risques liés à la chaleur, tels que : la dégradation des conditions de travail ; les accidents du travail ; la fièvre ; la migraine ; les crampes ; la déshydratation, les coups de chaleur", indique un communiqué du Premier ministre. Différents niveaux de vigilance ont ainsi été créés, avec des mesures adaptées. "Les ’périodes de canicule’, qui ouvrent droit au bénéfice de l'indemnisation des arrêts de travail dans les entreprises du BTP, se caractérisent par l'atteinte du seuil des niveaux de vigilance orange ou rouge", est-il précisé. Les employeurs sont soumis à de nouvelles obligations dont l’augmentation du volume d’eau potable fraîche à disposition des salariés, la fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés ou encore une adaptation des horaires de travail.