Polyarthrite rhumatoïde : ce type d’exercice soulage les douleurs

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, l'entraînement sous restriction du flux sanguin aide à réduire les douleurs liées à la polyarthrite rhumatoïde.

L'entraînement sous restriction du flux sanguin consiste à faire travailler certains muscles tout en portant des brassards pneumatiques qui réduisent le flux sanguin.

D'autres études sont nécessaires pour confirmer les résultats.

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie qui entraîne d’importantes douleurs articulaires... si bien que les malades ont tendance à vouloir limiter leurs mouvements. Pourtant, avoir une activité physique est fortement recommandé pour améliorer la qualité de vie ainsi que la fonction musculaire.

Et un nouveau type d’exercice, utilisé en kinésithérapie, semble particulièrement intéressant pour les personnes atteintes de cette maladie inflammatoire chronique. Selon des chercheurs de l’université d’Australie du Sud, l'entraînement sous restriction du flux sanguin (ou entraînement blood flow restriction ; BFR) réduit les douleurs des patients et améliore leur force ainsi que leurs performances physiques.

Les travaux ont été présentés dans la revue Disability and Rehabilitation.

Entraînement sous restriction du flux sanguin : moins de douleurs au terme du programme

Pour déterminer si l'entraînement à restriction du flux sanguin pouvait être intéressant pour les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde, les chercheurs ont demandé à 12 personnes atteintes de la maladie de participer à un programme proposant ce type d’activité.

Les sessions reposaient sur cinq types d’exercice faisant travailler les cuisses, les genoux, les triceps, les biceps ainsi que les ischio-jambiers. Pendant ces activités, les volontaires portaient sur les membres en mouvement des brassards pneumatiques. Leur objectif est de conduire à une restriction ciblée du retour veineux afin de provoquer une accumulation du sang dans les tissus musculaires voulus.

Résultats : en plus d’avoir tous “aimé” le programme, les participants ont affiché des améliorations claires en termes de force, de mouvement et de niveaux de douleur.

Polyarthrite rhumatoïde : des études supplémentaires sur les bienfaits du BFR

Pour le Dr Hunter Bennett, chercheur principal de l’université d’Australie du Sud, les bons résultats enregistrés avec l’entraînement BFR sont une bonne nouvelle.

"La polyarthrite rhumatoïde peut entraîner une perte de masse et de force musculaire, ce qui affecte les activités quotidiennes, l’indépendance et augmente le risque de chutes et de fractures", explique l’expert dans un communiqué. "La musculation est l'un des meilleurs moyens de retrouver sa force, mais pour les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, l'utilisation de poids lourds peut être difficile, voire dangereuse, en raison de la douleur, de la fatigue ou du risque de blessure. C'est là que la musculation avec restriction du flux sanguin peut s'avérer utile."

Bien qu’il s’agisse d’un essai à petite échelle, l’équipe estime que leur découverte jette les bases de travaux plus importants où l'entraînement BFR devra être comparé à des exercices plus traditionnels.