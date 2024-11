Polyarthrite rhumatoïde : des symptômes exacerbés avec la ménopause

L'ESSENTIEL Selon une récente étude, 80 % des femmes ont déclaré que leur polyarthrite rhumatoïde s'était aggravée pendant la ménopause, et 10 % d'entre elles ont noté une aggravation sévère.

Près de 93 % des volontaires ont signalé n'avoir eu aucune discussion médicale sur la ménopause avec un médecin. Parmi le petit groupe ayant conversé, celle-ci était le plus souvent avec leur généraliste et concernait le traitement hormonal substitutif et l'ostéoporose.

Étant donné que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, les patientes souhaiteraient que la ménopause fasse l'objet de beaucoup plus de discussions et que les membres de l'équipe de rhumatologie soient mieux formés.

"Les effets de la ménopause ont récemment fait l'objet d'une attention particulière dans la presse. De manière anecdotique, les femmes signalent des changements dans leur polyarthrite rhumatoïde au moment de la ménopause, soit l'apparition, soit l'aggravation des symptômes. Il est clair qu'il existe des influences hormonales sur la polyarthrite rhumatoïde." C’est ce qu’ont écrit des chercheurs du Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust et du National Rheumatoid Arthritis Society (Royaume-Uni) dans une étude publiée dans la revue Musculoskeletal Care.

Pour 80 % des patientes, la polyarthrite rhumatoïde s’est aggravée durant la ménopause

Dans le cadre des travaux, ces derniers ont voulu explorer le point de vue des patientes afin d'éclairer les futures recherches et les besoins en matière d'éducation. Pour mener à bien l’enquête, ils ont recruté par l'intermédiaire de la Société nationale de la polyarthrite rhumatoïde des femmes souffrant de cette maladie inflammatoire chronique des articulations évoluant par poussées. Les participantes ont dû remplir un questionnaire sur les effets de la ménopause, les modifications de la polyarthrite rhumatoïde à ce moment-là, l'utilisation d'un traitement hormonal substitutif et les discussions éventuelles avec les professionnels de santé. "Les commentaires en texte libre ont fait l'objet d'une analyse qualitative."

Au total, 779 volontaires identifiées comme périménopausées, ménopausées ou postménopausées ont participé à l'enquête. Elles étaient à 95 % caucasiennes, principalement dans la cinquantaine, avec un début des symptômes de la ménopause dans la quarantaine. Dans l'ensemble, 80 % des femmes ont déclaré que leur maladie s'était aggravée pendant la ménopause, et 10 % d'entre elles ont déclaré qu'elle s'était beaucoup aggravée. Environ la moitié d'entre elles (47 %) a eu recours à un traitement hormonal substitutif à un moment ou à un autre, et environ 80 % de ce groupe a constaté une amélioration des symptômes de la ménopause et environ 30 % une amélioration modérée ou importante des symptômes de la polyarthrite rhumatoïde.

Polyarthrite rhumatoïde : plus de discussions, initiées par les médecins, sur la ménopause

"Une statistique marquante est que 93 % des personnes interrogées n'ont pas eu de discussion médicale sur la ménopause. Pour ceux qui l'ont fait, il s'agissait le plus souvent d'une discussion avec le médecin généraliste sur le traitement hormonal substitutif et l'ostéoporose", peut-on lire dans les résultats. La grande majorité (84 %) des répondantes estime que leur équipe de rhumatologie a besoin de formation sur la ménopause en lien avec la polyarthrite rhumatoïde.

L'analyse qualitative a révélé plusieurs thèmes :

La discussion sur la ménopause n'a lieu que si la patiente en parle ; Des conseils contradictoires ont été donnés sur le traitement hormonal substitutif ; Les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde et de la ménopause ont des points communs et sont confondus ; La perception d'un lien entre la ménopause et l'apparition ou la détérioration de leur polyarthrite rhumatoïde.

D’après les auteurs, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier l'impact de la ménopause sur les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde.