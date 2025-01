Polyarthrite rhumatoïde : attention à l'anémie !

L'ESSENTIEL Sur 330 personnes touchées par la polyarthrite rhumatoïde, 180 souffraient d’anémie.

De forts liens ont trouvés entre ce manque d'hémoglobine ou de globules rouges et une durée de maladie plus longue, une gravité plus élevée de la maladie et une augmentation des marqueurs inflammatoires.

"Ces données soulignent l'importance cruciale du dépistage et de la prise en charge systématiques de l'anémie" chez les patients, selon les chercheurs.

C’est un trouble hématologique courant. L’anémie est définie par un taux anormalement bas d’hémoglobine, une substance présente dans les globules rouges, mesuré sur un échantillon de sang prélevé par prise de sang. Cela réduit la capacité du sang à fournir et transporter de l'oxygène vers tous les organes du corps. "De nombreuses maladies chroniques coexistent avec ce trouble, la polyarthrite rhumatoïde étant la plus importante", selon des scientifiques de l'hôpital universitaire Khyber de Peshawar (Pakistan).

Plus de la moitié des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde souffrent d'anémie

Dans le cadre d’une récente étude, ces derniers ont voulu déterminer la prévalence de l'anémie chez les personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde et explorer le lien entre l'anémie et divers paramètres cliniques de cette maladie inflammatoire chronique qui touche les articulations. Pour cela, l’équipe a recruté 330 patients, âgés de plus de 18 ans, touchés par la polyarthrite rhumatoïde, qui s’étaient présentés dans trois établissements de santé différents au Pakistan entre janvier et décembre 2023. "Les dossiers médicaux et les entretiens ont été utilisés pour recueillir des informations sur les données démographiques, les taux d'hémoglobine, les marqueurs inflammatoires et la gravité de la pathologie", peut-on lire dans les travaux publiés dans la revue Cureus.

Selon les résultats, l'anémie était présente chez 180 patients (soit 54,55 %). Le taux moyen d'hémoglobine chez ces patients était de 11,41 g/dL et le nombre moyen de globules rouges était de 4,26 millions/µL. Le score d'activité de la maladie était plus élevé chez les patients anémiques (moyenne de 5,23 contre 4,98 chez ceux sans anémie). Les auteurs ont noté des taux élevés de protéine C-réactive chez 150 des patients anémiques et 160 avaient une vitesse de sédimentation érythrocytaire, à savoir un marqueur d’inflammation, élevée. Autre constat : des associations significatives entre l'anémie et une durée de maladie plus longue, une gravité plus élevée de la polyarthrite rhumatoïde et une augmentation des marqueurs inflammatoires.

Polyarthrite rhumatoïde : dépister et prendre en charge l’anémie afin d’améliorer les résultats de santé des patients

"Ces données soulignent l'importance cruciale du dépistage et de la prise en charge systématiques de l'anémie chez les adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde, en particulier ceux atteints d'une maladie grave ou prolongée, car le traitement de l'anémie pourrait améliorer les résultats globaux des patients et leur qualité de vie. Les futures recherches devraient se concentrer sur l'élucidation des mécanismes reliant cette maladie inflammatoire chronique et l'anémie, la réalisation d'études longitudinales pour mieux comprendre ces associations au fil du temps et l'évaluation de l'efficacité des traitements de l'anémie pour améliorer la santé des patients", ont conclu les chercheurs.