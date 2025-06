Nouveau formulaire d’arrêt de travail : qu’est-ce qui change ?

L'ESSENTIEL À partir de ce 1er juillet, un nouveau formulaire papier d'avis d'arrêt de travail, "difficilement falsifiable et davantage sécurisé", est obligatoire.

Ce document visant à lutter contre les fraudes comprend : un papier spécial, une étiquette holographique, une encre magnétique, des traits d’identification du prescripteur.

Tous les professionnels de santé et établissements de santé ont jusqu’au 1er septembre 2025 pour commander ces nouveaux formulaires.

Revalorisation des allocations chômage, meilleure protection des travailleurs durant les canicules, hausse du prix du gaz… Plusieurs changements sont mis en place dès demain. Parmi eux, on retrouve également le nouveau formulaire d’arrêt de travail transmis sur support papier. Ce document est disponible et accessible à la commande sur amelipro depuis le mois de septembre 2024. Cependant, à compter de ce 1er juillet, son utilisation, qui est encouragée notamment lors des consultations à domicile, est rendue obligatoire, pour tout envoi d'avis d'arrêt de travail papier, par le décret sur la sécurisation des avis d'arrêt de travail, "dont la parution est attendue de façon imminente", indique l’Assurance Maladie.

Arrêt de travail : un nouveau formulaire "difficilement falsifiable et davantage sécurisé"

L’objectif ? Rendre les documents infalsifiables et lutter contre la vente de faux arrêts de travail, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. En 2024, "plus de 30 millions d’euros de préjudice liés à de faux arrêts de travail, contre 8 millions en 2023", signale le ministère du Travail. Ce nouveau formulaire papier Cerfa, "difficilement falsifiable et davantage sécurisé", comprend : un papier spécial, une étiquette holographique, une encre magnétique, des traits d’identification du prescripteur. L’Assurance Maladie rappelle que la télétransmission via amelipro reste la méthode la plus sécurisée pour transmettre un arrêt de travail. En effet, elle permet de limiter les risques d’usurpation d’identité ou de falsification. "Ainsi, les formulaires Cerfa d'arrêt de travail pouvant être remplis puis imprimés depuis un logiciel de prescription seront rejetés par les organismes à partir de cette date. Il en est de même pour le scan et la photocopie d'un arrêt de travail."

Une période de tolérance cet été

Les autorités accordent une période de tolérance à tous les professionnels de santé et à tous les établissements de santé. Ils leur laissent l’été pour commander ces nouveaux formulaires. "Les prescriptions d’arrêt de travail sur des formulaires non sécurisés seront encore acceptées durant les mois de juillet et août et en parallèle des rappels pédagogiques seront réalisés auprès des prescripteurs." Cependant, à partir du 1er septembre 2025, tout formulaire d’avis d’arrêt de travail papier non sécurisé sera rejeté par l’Assurance Maladie et retourné au prescripteur pour qu’il réalise un avis d’arrêt de travail au bon format. "Elle informera aussi le patient, qui devra renvoyer dans les plus brefs délais le nouveau formulaire fourni par son professionnel de santé."