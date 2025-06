DMLA : ce type de café augmente vos risques

L'ESSENTIEL La consommation de café instantané pourrait augmenter le risque de développer une DMLA sèche, selon une nouvelle étude.

En revanche, il n’y a pas de lien entre le café moulu et décaféiné et la DMLA.

D’après les chercheurs, le café instantané contient des composés chimiques nocifs qui peuvent déclencher du stress oxydatif et une inflammation au niveau de la rétine.

Mauvaise nouvelle pour les accros de la caféine très pressés : le café instantané pourrait abîmer vos yeux. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Food Science & Nutrition, en boire tous les jours augmenterait significativement le risque de développer une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Et plus précisément celle de type sèche.

En effet, comme le rappelle l’Assurance maladie, il en existe deux formes : exsudative (ou “humide”) et atrophique (ou “sèche”). La première correspond à un développement anormal de vaisseaux sanguins dans la macula tandis que la seconde se caractérise par un amincissement anormal de la macula et une disparition progressive des cellules spécialisées équipées de photorécepteurs.

Le café instantané augmente le risque de DMLA

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont voulu comprendre l’impact du café sur la vision et le développement de la DMLA sèche. Pour cela, ils ont étudié les données de plus de 500.000 personnes, recueillies dans le cadre de la cohorte UK Biobank. La consommation de trois types de café a été analysée : moulu, instantané et décaféiné.

Grâce à une technique statistique, l'équipe a découvert que le café instantané était lié à un risque plus élevé de développer une DMLA sèche, mais pas celui moulu ou le décaféiné. "Les résultats suggèrent un lien de causalité génétique entre la consommation de café instantané et un risque accru de dégénérescence maculaire sèche", indique le Dr Qi Jia. Autrement dit, en fonction de votre génétique, boire du café instantané tous les jours pourrait impacter votre vision.

DMLA sèche : la méthode de transformation du café instantané en cause ?

Mais pourquoi le café instantané augmente-t-il le risque de DMLA ? Selon les scientifiques, les méthodes de transformation du café instantané libèrent des composés chimiques nocifs comme l'acrylamide ou les lipides oxydés. Ceux-ci pourraient déclencher du stress oxydatif et une inflammation au niveau de la rétine.

C’est cette dernière, l’inflammation de la rétine, qui abîme les photorécepteurs responsables de la vision centrale, touchée dans la DMLA sèche. "Ces composés pourraient être des agents déclencheurs dans le développement de la forme sèche de la DMLA", détaillent les auteurs.

Si vous avez une prédisposition génétique à la DMLA, c’est-à-dire qu’il y a eu des cas dans votre famille, il pourrait être bon d'éviter le café instantané. Remplacez-le par le moulu ou en filtre, qui ne sont pas associés à cette maladie.