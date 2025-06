Sauce pimentée : de vrais risques pour la santé !

L'ESSENTIEL Le piquant des piments est lié à l'un de leurs composés : la capsaïcine.

Chez certaines personnes, il peut déclencher différents symptômes dont une accélération du rythme cardiaque.

Les études scientifiques sont partagées concernant les effets de l'alimentation pimentée sur la santé cardiaque.

En septembre 2023, un adolescent est décédé après avoir mangé une chips trop épicée. Ce Canadien de 14 ans avait participé à un défi viral sur les réseaux sociaux, le "One Chip Challenge". Il consistait à manger une chips épicée à l’extrême et à tenir le plus longtemps possible sans consommer d’autre aliment, ni boire. Si les décès liés à la nourriture épicée sont rares, les aliments trop pimentés peuvent être dangereux pour la santé.

Sauce piquante : d’où vient la force des piments ?

Sur le site de la clinique Cleveland, Allan Capin, médecin urgentiste, rappelle que le piquant des piments provient d’un composé : la capsaïcine. Plus un aliment en contient, plus le piment pique. Le taux de capsaïcine est indiqué par l’échelle de Scoville. "Certaines personnes sont naturellement plus tolérantes aux épices en raison de la génétique, indique le spécialiste. Ils sont juste nés avec moins de récepteurs pour la capsaïcine, ce qui leur donne une tolérance innée au piquant."

Quels sont les symptômes liés à la consommation d’aliments très pimentés ?

Parmi les personnes plus à risque face à la nourriture pimentée, il y a celles qui ont peu l’habitude de consommer ce type de produits, celles atteintes de problèmes gastro-intestinaux et celles plus sensibles génétiquement à la capsaïcine. "Plus vous ingérez de capsaïcine - que ce soit en mangeant une grande quantité d'aliments épicés ou une plus petite quantité d'aliments extrêmement piquants - plus la réaction peut être intense", alerte le professionnel de santé.

Cette consommation peut déclencher différents symptômes dont des douleurs abdominales, des diarrhées, des douleurs thoraciques, des maux de tête et des vomissements violents. Dans le média canadien Mordu, de Radio Canada, le Dr Prévost Jantchou, pédiatre spécialisé en gastroentérologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine alerte sur d’autres risques pour la santé, associés à la consommation d’aliments très pimentés, comme les chips du "One Chip Challenge" : "On va aussi avoir le cœur qui bat plus vite, on peut avoir de la transpiration, les yeux qui larmoient et, parfois, on peut avoir des phénomènes [qui touchent à] la sphère respiratoire, comme des épisodes de toux."

Piment : des études contradictoires sur les risques cardiovasculaires

Comme le rappelle le site canadien, des études ont montré des liens entre santé cardiaque et nourriture pimentée. Une consommation d’importante quantité de capsaïcine peut déclencher un rétrécissement des vaisseaux sanguins : cela entraîne une diminution du flux sanguin, et donc l’irrigation des organes.

À l’inverse, d’autres travaux, relayés par l’Institut de Cardiologie de Montréal, ont démontré que les personnes qui consomment régulièrement des piments chilis ont un risque réduit de décéder prématurément d'un infarctus du myocarde ou d'un AVC. "Évidemment, il ne faut pas se faire d’illusions : si l’alimentation d’une personne est à base d’aliments ultratransformés et ne contient que très peu de fruits et légumes, ce n’est pas en ajoutant de la sauce sriracha ou Tabasco qu’elle parviendra à diminuer son risque de maladies cardiovasculaires", rappelait toutefois le Dr Martin Juneau, cardiologue, directeur de l'Observatoire de la prévention de l'Institut de Cardiologie de Montréal.