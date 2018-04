Pourquoi le piment le plus fort du monde provoque-t-il de terribles maux de tête ?

Un Américain de 34 ans sans antécédents médicaux a été victime de terribles maux de tête après sa participation à un concours pour lequel il a ingéré un Carolina Reaper, répertorié comme le piment le plus fort du monde. Une association inédite entre le piment et le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible a été établie par les médecins dans le BMJ Case Reports.

La douleur, ressentie au moins à deux reprises au niveau de la tête et du cou, ne durait que quelques instants mais était tellement insupportable que le patient s’est rendu aux urgences quelques jours après sa prouesse. Il y a nié toute sensation de faiblesse, de troubles de l'élocution ou de perte passagère de la vision. L'examen physique a révélé une tension artérielle normale, aucun anévrisme et un dépistage de drogues négatif.

Un syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, consistant en un rétrécissement temporaire des vaisseaux sanguins de la tête, lui a ensuite été diagnostiqué et associé à l’ingestion du piment Carolina Reaper, également connu sous le nom de Faucheuse de la Caroline.

Holy Carolina Reaper! Hot chili pepper produces thunderclap headaches, with brain structural changes seen on CT https://t.co/IGOJTjQaeT @BMJCaseReports #radiology pic.twitter.com/8wmdTlw0D1