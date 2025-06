Méthode Ogino : un test salivaire mesurant les hormones certifié comme contraceptif

L'ESSENTIEL Un test salivaire développé par la société berlinoise Inne, initialement conçu pour le suivi de la fertilité, vient d’être certifié comme dispositif contraceptif, notamment pour la méthode naturelle Ogino-Knaus.

Ce dispositif permet de mesurer quotidiennement le taux de progestérone afin de déterminer les périodes de fertilité, avec une efficacité contraceptive estimée à 92 %, selon Inne.

La British Standards Institution vient de certifier le test salivaire, qui peut désormais être vendu comme dispositif contraceptif, en plus du suivi de la fertilité.

Certaines ont peut-être déjà utilisé le test salivaire Minilab pour suivre leur niveau de progestérone et augmenter leurs chances de tomber enceinte. Aujourd’hui, elles peuvent aussi l’utiliser comme contraceptif ! Depuis des années, la société berlinoise Inne, commercialise ce test salivaire - et l’application qui va avec - pour permettre aux femmes de suivre leur niveau de progestérone, l’hormone sexuelle qui prépare l'utérus à accueillir une grossesse. Avec cette information, elles peuvent donc savoir plus précisément si elles sont en période de fertilité.

Un test salivaire pour optimiser la méthode de contraception Ogino-Knaus

"La progestérone peut être utilisée pour la conception ou la contraception", a déclaré Eirini Rapti, directrice générale et fondatrice d'Inne, à l’origine de ce test salivaire, lors d'une interview exclusive accordée à Euronews Santé. Ce test salivaire pourrait donc augmenter l’efficacité de la méthode de contraception naturelle Ogino-Knaus. Celle-ci consiste à éviter les rapports sexuels durant la période de fertilité, pour les femmes ayant des cycles très réguliers.

Les femmes qui optent pour ce test devront le faire chaque jour, dans une plage horaire flexible de quatre heures. Concrètement, elles devront mettre quelques gouttes de salive sur la bandelette et l’insérer dans un petit appareil qui mesure le taux de progestérone. Elles pourront retrouver cette information sur l’application, ce qui confirme ou infirme qu’elles sont en période de fertilité. D'après Inne, "la grippe, le sommeil ou l'alcool n'ont aucune influence sur [le] test”.

Presque aussi fiable que la pilule, le test salivaire serait efficace à 92 %

Selon une étude de la société Inne, qui n’a pas été évaluée par des pairs, le dispositif serait efficace à 92 % pour prévenir les grossesses, contre 87 % pour les préservatifs, 93 % pour la pilule et 99 % pour le stérilet. "Il n'y a pas eu de cas où notre dispositif a indiqué un mauvais jour d'ovulation ou un mauvais jour fertile", a souligné Eirini Rapti. Néanmoins, la société déconseille ce dispositif aux femmes ayant des cycles menstruels irréguliers ou qui ont été enceintes ou ont allaité au cours des trois derniers mois.

Grâce aux résultats de cette étude, la société a obtenu le feu vert de la British Standards Institution. L’organisme européen de réglementation des dispositifs médicaux vient de certifier le test salivaire, qui peut désormais être vendu comme dispositif contraceptif, en plus du suivi de la fertilité. Mais, d’après la société, cela ne se fera pas avant septembre pour ce qui est de l’Union européenne.