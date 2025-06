Tabagisme : le Champix de retour dans les pharmacies

L'ESSENTIEL Le Champix est un médicament indiqué pour le sevrage tabagique, dont la substance active est la varénicline.

Ce médicament est de nouveau disponible dans les pharmacies en France, ce qui n’était plus le cas depuis 2021.

Les personnes souhaitant arrêter de fumer, ayant une consommation de tabac élevée et pour lesquelles les autres moyens de sevrage n’ont pas fonctionné, peuvent demander à leur médecin s’il accepte de leur prescrire ce traitement.

Après quatre ans d’absence, le Champix fait son retour en France. S’ils ont une ordonnance, les fumeurs peuvent dès à présent se rendre en pharmacie pour obtenir ce médicament prescrit pour le sevrage tabagique.

La nouvelle formulation du Champix

Depuis 2021, le Champix était indisponible dans toutes les officines françaises. À l’époque, le laboratoire Pfizer, qui le fabrique, avait rappelé “l'ensemble des lots commercialisés” et avait suspendu “la distribution mondiale de ce médicament”, rappelle le Vidal.

En cause ? La présence d'une impureté appelée N-nitroso-varénicline (c’est-à-dire une nitrosamine dérivée de la varénicline, la substance active du Champix) à un taux anormalement élevé.

“Les nitrosamines sont classées parmi les substances probablement cancérogènes pour l’Homme (substances qui peuvent être à l’origine de cancers), pouvait-on lire dans le courrier du Laboratoire Pfizer adressé aux professionnels de santé en octobre 2021. Les impuretés nitrosamines peuvent augmenter le risque de cancer pour les personnes qui y sont exposées au-delà des limites acceptables pendant de longues périodes”.

Les quatre ans d’absence ont permis au laboratoire de modifier la formulation et le processus de fabrication du médicament, pour résoudre ce problème. Les autorités sanitaires ont donc donné leur feu vert pour la remise à disposition du Champix dans les pharmacies.

La posologie du traitement de sevrage tabagique ne change pas

La posologie du médicament n’a pas changé. Il y a deux façons de le suivre :

Le patient fixe une date d’arrêt et commence à prendre les cachets une à deux semaines avant. Le dosage évolue au cours du traitement : de 0,5 milligramme (mg) à 1 mg, respectivement une et deux fois par jour. La durée totale est de douze semaines, mais il peut être renouvelé une fois si besoin, en continuant de prendre la dose la plus importante.

L’approche progressive : pendant les douze premières semaines le patient réduit sa consommation de tabac jusqu’à arrêter. Il enchaîne, sans fumer, avec un nouveau traitement de Champix.

“C’est un traitement très efficace pour l’arrêt du tabac, plus que les autres substituts nicotiniques, indique le Pr Bertrand Dautzenberg, tabacologue, au Figaro. Tout ce qui a été dit sur le Champix était vraiment de la désinformation”.

Peu après sa commercialisation en France en 2007, le médicament est en effet controversé. Certains patients américains rapportent des effets secondaires graves appuyés par une étude publiée dans le Canadian Medical Journal Association. Celle-ci met en avant un risque plus important de maladies cardiovasculaires et de troubles dépressifs avec le Champix. Par la suite, plusieurs études ont réhabilité le médicament en montrant qu'il n’y avait pas un sur-risque lié à la prise de ce médicament.

Les effets secondaires les plus fréquents sont, selon le Vidal, des nausées, des insomnies, des rêves anormaux ou encore des maux de tête. La dépression et l’anxiété font partie de ceux peu fréquents tandis que l’infarctus du myocarde est classé comme rare.

Le Champix est prescrit aux patients souhaitant arrêter de fumer, ayant une consommation importante de tabac et pour lesquels les autres méthodes de sevrage n’ont pas fonctionné. “Tous les fumeurs de plus de 35 ans ou presque ont déjà essayé d’arrêter de fumer, donc on peut très bien leur prescrire directement ce médicament, qui peut être utilisé en association avec le vapotage, souligne le Pr Bertrand Dautzenberg. Si on arrête de fumer avant 35 ans, on remet quasiment les compteurs à zéro”.

Avec 75.000 décès par an, soit 200 morts par jour, le tabagisme reste la première cause de mortalité évitable en France, selon l’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France.