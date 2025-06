Nutrition : pourquoi il faut se méfier des produits hyperprotéinés

L'ESSENTIEL De nombreux aliments sont désormais proposés en version hyperprotéinée.

Or, les besoins en protéines sont généralement remplis par l'alimentation.

Une surconsommation de protéines peut être dangereuse pour la santé.

Des yaourts, des fromages blancs, des pâtes et même des biscuits : il est désormais fréquent de trouver ces produits en version hyperprotéinée dans les rayons des supermarchés. Ils sont plébiscités pour leurs effets supposés bénéfiques pour la santé, et pas seulement pour les sportifs. Pourtant, peu de données semblent confirmer leur intérêt.

Pourquoi faut-il consommer des protéines ?

Les protéines font partie des nutriments essentiels pour le corps humain. "Elles jouent différents rôles importants dans l’organisme, dont un rôle de transport et un rôle structural, rappelle l’Inserm. Ainsi, des protéines comme l’hémoglobine assurent par exemple le transport de l’oxygène dans le corps et l’élimination du dioxyde de carbone." Il est recommandé de consommer entre 0,8 et 1 gramme de protéine par kilogramme de poids corporel et par jour pour les adultes. Cela équivaut à 60 à 75 g pour une personne de 75 kilos.

Alimentation hyperprotéinée : des risques pour la santé

D’après l’Inserm, "cet apport journalier peut être facilement atteint grâce à un régime équilibré". Cela peut être en consommant de la viande, du poisson, des œufs ou des légumineuses comme les lentilles. Au média 20 Minutes, la diététicienne et nutritionniste Laura Martinez rappelle qu'il n'est pas utile de dépasser ces quantités journalières. "Contrairement à ce que l’on entend, ce n’est pas 'plus j’apporte de protéines plus je vais construire de la masse musculaire’, prévient-elle. C’est faux." Au contraire, cela peut avoir des conséquences négatives sur la santé. "De manière générale, la consommation à long terme de tout nutriment en grandes quantités peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine, prévient l’organisme. Dans la population générale, une consommation de protéines de manière régulière supérieure aux apports journaliers recommandés peut avoir un impact sur la capacité du foie, de l’intestin et des reins à détoxifier l’ammoniaque."

Produits hyperprotéinés : marketing ou vrai intérêt pour la santé ?

Dans un article de l’AFP, plusieurs professionnels appellent à se méfier des aliments hyperprotéinés au marketing poussé. Violette Babocsay, diététicienne, souligne que la composition de ces produits est parfois semblable à celles des versions "classiques". "Il faut vraiment s'intéresser aux valeurs nutritionnelles pour se rendre compte que l’écart en protéines entre les deux versions est finalement très limité", développe-t-elle. Certains produits sont même plus riches en sucres, en additifs ou en édulcorants, et souvent plus chers. "Pour du lait de soja classique, on va être sur 1,85 euro et 4 grammes de protéines pour 100 ml, contre presque 3 euros et seulement 5 grammes de protéines dans une version protéinée", indique la spécialiste. Selon l'AFP, les ventes de produits hyperprotéinés ont généré 380 millions d'euros de chiffre d'affaires en France en 2024, contre 70 millions quatre ans plus tôt.