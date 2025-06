Faire du vélo pour prévenir le risque de démence ?

L'ESSENTIEL Les personnes qui font du vélo régulièrement ont moins de risque de démence, en comparaison aux personnes qui se déplacent à pied, en bus ou en voiture.

Ce constat est valable pour la maladie d'Alzheimer, la démence précoce et la démence tardive.

Le volume de leur hippocampe est aussi plus important, or cela atteste d'une bonne santé cérébrale.

Dix millions de personnes apprennent qu’elles souffrent de démence chaque année, dans le monde. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’activité physique permet de soulager certains symptômes. Mais elle pourrait aussi les prévenir. Dans JAMA Network Open, des chercheurs issus de différentes universités chinoises expliquent que pratiquer le vélo régulièrement aurait des effets protecteurs sur le cerveau et permettrait de réduire le risque de démence.

Quel lien entre mode de déplacement et risque de démence ?

Pour mieux comprendre l’effet de ce type d’activité physique sur la santé cérébrale, ils ont analysé les dossiers médicaux de près de 480.000 personnes. Elles étaient âgées d'environ 56 ans, en assez bonne santé et ne présentaient aucun signe de démence au début de l’étude. Les scientifiques ont suivi les participants pendant une douzaine d’années. Ils ont notamment comparé les taux de démence selon le mode de transport habituel (hors trajets domicile-travail). Pour le déterminer, ils ont demandé aux participants : "Au cours des 4 dernières semaines, quel moyen de transport avez-vous utilisé le plus souvent pour vous déplacer (sans compter les trajets aller-retour au travail) ?". Les réponses ont permis de faire un classement en 5 groupes : inactif, marche, marche mixte, vélo et vélo mixte.

Démence : un risque réduit chez les cyclistes réguliers

Les chercheurs ont constaté que les personnes se déplaçant régulièrement à vélo présentaient des taux de démence inférieurs à ceux se déplaçant à pied, en voiture ou en bus. Ce constat était valable pour les trois types de démence étudiés : la maladie d'Alzheimer, la démence précoce et la démence tardive. Ils ont également constaté que ces mêmes personnes conservaient un volume hippocampique plus important, ce qui est un signe de bonne santé cérébrale.

Santé cérébrale : il faut faire davantage d’activité physique

"Des recherches antérieures ont montré que l'exercice physique et la pratique régulière d'orientation spatiale (comme le travail de chauffeur de taxi ou d'ambulance) peuvent contribuer à ralentir l'apparition de la démence", rappellent les auteurs dans un communiqué. Pour cette raison, ils ont voulu comprendre quelle activité permettait de combiner exercice physique et orientation spatiale. Ces spécialistes rappellent que les bienfaits de l’activité physique sur la santé sont largement reconnus, mais qu’elle demeure insuffisante. "On estime que 1,4 milliard d'adultes dans le monde n'atteignent pas les niveaux d’activité physique recommandés par l'Organisation mondiale de la santé pour rester en bonne santé, soulignent-ils. Le mode de déplacement actif, qui implique la marche ou le vélo pour le transport (à l'exclusion des trajets domicile-travail), nécessite généralement un effort d'intensité modérée, ce qui en fait une forme d'activité très faisable."